Kişke çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

500 gr. mercimek

200gr. kişk

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1 tutam pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

6 bardak su



Hazırlanışı

Mercimekler yıkanır ve tencereye alınır. Kişk ve soğanlar içine atılır. Tuz eklenir ve su ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Tamamen eridikten sonra tel süzgeçten geçirilir. Sosu için kızgın sıvı yağda nane ve pul biber kızartılır. Servis sırasında çorbaya ilave edilir.

* Kişk: Buğdayın yoğurtla karıştırılmış hali, Mardin'e özel bir karışım.