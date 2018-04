Köfteli ve yoğurtlu kebap

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

1 kg kıyma

2 orta boy soğan

Yarım çay kaşığı yenibahar

1 demet maydanoz

5 tırnak pide

2 su bardağı et suyu

6.5 yemek kaşığı tereyağı

300 gr yoğurt

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Yarım çay kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kıymayı büyük bir kaseye alın. Rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve baharatları ekleyerek yoğurun. Yoğurduğunuz harçtan iri parçalar kopararak parmak inceliğinde uzun köfteler hazırlayın. Tahta şişlere geçirin. Şişleri ızgaraya yerleştirip köftelerin her yanı kızarana kadar pişirin. Pideleri fırında 5 dakika ısıtıp doğrama tahtasında kare şeklinde doğrayın. Servis yapacağınız tabağa pideleri alın. Üzerine sıcak et suyu gezdirin. Tereyağının yarısını tavada kızdırın ve pidelerin üzerine dökün. Yoğurdu çırparak pidelerin üzerine yayın. Köfteleri şişten çıkararak pidelerin üzerine yerleştirin. Kalan tereyağına pul biber ekleyerek tavada kızdırın. Köftelerin üzerine dökün.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.