Kuru domatesli şehriye pilavı

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Klasik pilavlardan sıkıldınız mi?

6 kişilik -

Malzemeler

750 gr arpa şehriye

150 gr kuru domates

Yarım demet taze soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Su



Hazırlanışı:

Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Şehriyeleri ilave ederek kavurun. Kare doğranmış kuru domatesleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. İnce doğranmış taze soğanı ekleyin. Şehriyelerin üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin ve tuzla tatlandırın. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

