Kuru domatesli şehriye pilavı
Klasik pilavlardan sıkıldınız mi?
6 kişilik
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Malzemeler
750 gr arpa şehriye
150 gr kuru domates
Yarım demet taze soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
Tuz
Su
Hazırlanışı:
Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Şehriyeleri ilave ederek kavurun. Kare doğranmış kuru domatesleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. İnce doğranmış taze soğanı ekleyin. Şehriyelerin üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin ve tuzla tatlandırın. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.