Kuşkonmazlı, lorlu pide

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler:

1 adet pide hamuru

1 bağ kuşkonmaz

1 kase lor peyniri

1 limonun kabuğu

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Fırınlardan ya da pidecilerden alacağınız hamurla bu tarifi yapmak 10 dakikanızı alacak. Pide hamurunu un yardımı ile küçük daireler şeklinde açın. Çok kalın olmamasına dikkat edin, çünkü piştiklerinde kabaracaklar. Kızgın bir sacın ya da teflon tavanın üzerinde çevirerek pişirin. Pişmelerine yakın bir fırça yardımı ile her iki tarafına da zeytinyağı sürün. Pişen parçaları tavadan almadan önce üzerine lor peyniri ufalayın. Peynir de hafif ısınıp kendini bıraktıktan sonra bir tepsiye alın. Daha önce zeytinyağı sürüp ızgarada pişirdiğiniz kuşkonmazları serpiştirin. Bir parça limon kabuğu ve zeytinyağı gezdirerek servise hazır hale getirin.



* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.