Kuzu etli şevket-i bostan tarifi
Malzemeler:
1 kg şevket-i bostan
500 g kuşbaşı kuzu eti
1 çay bardağı zeytinyağı
1 soğan
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Şevket-i bostanı bol suyla yıkayıp süzün. Kuşbaşı kuzu etini bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su koyup etler iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Haşlanan etleri ekleyip 1-2 dakika kavurduktan sonra şevket-i bostanı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Eti haşladığınız sudan bir bardak ilave edip kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın