Kuzu etli şevket-i bostan tarifi

Malzemeler:

1 kg şevket-i bostan

500 g kuşbaşı kuzu eti

1 çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Şevket-i bostanı bol suyla yıkayıp süzün. Kuşbaşı kuzu etini bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su koyup etler iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Haşlanan etleri ekleyip 1-2 dakika kavurduktan sonra şevket-i bostanı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Eti haşladığınız sudan bir bardak ilave edip kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın