Limon ve kapari soslu balık kek tarifi

Malzemeler:

500 g sudak balığı

1/2 bağ taze soğan

3 dal taze kişniş

10 g toz şeker, 50 g galeta unu

50 g shitake mantarı

1 yumurta

10 ml balık sos

5 ml susam yağı

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Pane harcı için:

150 g un

100 g panko

2 yumurta

Sosu için:

30 ml limon suyu

90-100 ml sızma zeytinyağı

1/2 limon kabuğu rendesi

10-15 g kapari

Tuz

Karabiber

Sosun hazırlanışı:

Tek yapacağınız şey bütün malzemeyi bir kapta karıştırmak. Sonrasında bu muhteşem sos yemeğinize gerçek tadını verecektir. Ailenizle birlikte keyifle yiyeceğiniz akşam yemeğiniz servise hazır.



Hazırlanışı:

Önce balıkları kuşbaşı şeklinde doğrayın. Ardından kişniş, taze soğan ve shitake mantarları da kuşbaşı doğrayıp balıklara ilave edin. Geri kalan malzemeyi de ekleyip hepsini karıştırın. Karışıma köfte şeklini verdikten sonra un, yumurta ve panko ile paneleyin. Fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt-üst fan modunda 20-25 dakika pişirin.