Mutfakların vazgeçilmezi limon ile şahne bir çorba tarifi...

Malzemeler:

1 kaşık zeytinyağı

1 kıyılmış soğan

1 diş sarımsak

6 bardak tavuk suyu

1 çay bardağı pirinç

3 adet hafifçe çırpılmış yumurta

2 kase pişmiş tavuk eti

2 adet limon

Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı:

Yağı tavada ısıtıp soğanları ve sarımsağı pembeleşinceye kadar 3-5 dakika pişirin. Tavuk suyunu ve pirinçleri ekleyin ve kaynatın. Ocağın altını kısıp karıştırarak pirinçler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak 15-20 dakika pişirin. Kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alıp yumurtaların içine yavaşça koyun ve karıştırın. Sonra bu karışımı kaynayan çorbanızın üzerine yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Limonun birini dilimleyin, diğerinin suyunu sıkın. Tavukları, limon dilimlerini ve taze limon suyunu ekleyip 3-5 dakika daha pişirin. Tuzunu karabiberini ekleyin. Dilerseniz pul biber ya da maydanoz da serpiştirerek servis edin.

* Tarif: EvBahçe dergisinden alınmıştır.

