Mantarın en cezbedici hali...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan



Malzemeler

• 150 gr mantar

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 küçük soğan

• 1 adet kabak

• 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

• 100 gr galeta unu

• 2 yemek kaşığı un

• 1-2 tutam tuz

• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

• 10-15 adet arpacık soğanı

• 1 adet domates, yeşillik

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

• Ufak hamburgere uygun ekmek

Hazırlanışı

Mantarları doğrayın, zeytinyağı ile sularını bırakıp tamamen çekene kadar soteleyin. Kabağı rendeleyin, soğanı da doğrayarak birlikte robotta çekin. Mantarı, maydanozu, galetayı, unu, tuzu, biberi ilave edin. Sulu görünürse galeta unu ilave edebilirsiniz. Harcı unlayarak istediğiniz büyüklükte köfte haline getirin. 1 saat buzdolabında veya daha kısa süre buzlukta bekletin. Yeterince soğuyup kıvamı koyulaşınca az zeytinyağı koyduğunuz tavada 8-10 dakika ızgara yapın. Arpacık soğanları ince halkalar şeklinde doğrayın, tereyağında hafif karamelize olana kadar soteleyin. Mantar burgeri tercih ettiğiniz ekmek çeşidi ile yeşillik, domates ve arpacık soğan ile servis yapın.