Mantar çorbası
Sıcacık bir öneri...
6 kişilik
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Malzemeler
50 gr tereyağı
1 soğan
1 diş sarımsak
Birkaç dal kekik
400 gr taze kültür mantarı
850 ml sebze suyu
200 ml krema
Tuz
Üzeri için
Kruton
Hazırlanışı:
Mantarları temizleyip tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tereyağının yarısını tencerede eritin. Kıyılmış soğan, sarımsak ve taze kekiği ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Mantarları sudan çıkarıp süzün ve soğana ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Sebze suyunu ekleyip 20 dakika kaynatın. Tuzla tatlandırın. Kremayı da ekleyerek 3 dakika daha pişirin. çorbayı blender’la ezin. çorbayı kruton ile süsleyerek servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.