Mantar çorbası

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Sıcacık bir öneri...

6 kişilik -

Malzemeler

50 gr tereyağı

1 soğan

1 diş sarımsak

Birkaç dal kekik

400 gr taze kültür mantarı

850 ml sebze suyu

200 ml krema

Tuz

Üzeri için

Kruton



Hazırlanışı:

Mantarları temizleyip tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tereyağının yarısını tencerede eritin. Kıyılmış soğan, sarımsak ve taze kekiği ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Mantarları sudan çıkarıp süzün ve soğana ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Sebze suyunu ekleyip 20 dakika kaynatın. Tuzla tatlandırın. Kremayı da ekleyerek 3 dakika daha pişirin. çorbayı blender’la ezin. çorbayı kruton ile süsleyerek servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



