Yemeklerinizin tamamlayıcısı, sağlıklı ve lezzetli karabuğday pilavı tarifi

Malzemeler

• 2 su bardağı karabuğday

• 250 gr mantar

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 orta boy kuru soğan

• 3 diş sarımsak

• 2.5 su bardağı tavuk suyu

• Tuz, karabiber

• Maydanoz

Hazırlanışı

Yapışmaz bir tavayı yağ koymadan iyice ısıtın. Isınan tavaya karabuğdayı koyun ve 2-3 dakika aralarda karıştırarak kavurun. Tavanın altını kapatın. Mantarları ince dilimler halinde doğrayın. Bir pilav tenceresinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Dilimlediğiniz mantarları tencereye koyup bıraktıkları suyu çekene kadar arada karıştırarak soteleyin. Sotelenen mantarları bir tabağa alın. Aynı bir tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağını alın, ince ince doğradığınız soğan ve sarımsağı orta ateşte kavurun. Soğan kavrulduktan sonra tavada beklettiğiniz karabuğdayı ve tavuk suyunu tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra ocağı kapatıp, pilav tenceresine mantarları ekleyin ve karıştırın. Arzuya göre üzerine kekik, biberiye gibi taze baharatlar veya rendelenmiş limon kabuğu serperek servis yapın.

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