Mısırlı ve tavuk etli salata

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- kişilik -

Malzemeler

1 parça tavuk göğüs eti

2 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı haşlanmış tane mısır

5-6 kornişon turşu

2 yemek kaşığı mayonez

1 büyük diş sarmısak

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım çay kaşığı köri

Tuz



Hazırlanışı

Tavuk göğüs etini tuzlu suda haşlayın. Piştikten sonra eti suyundan alıp soğumaya bırakın. Diğer yanda bir kasenin içine kornişon turşuları minik minik doğrayın, mısırı ekleyin. Sarmısağı rendeleyin. Hardal, mayonez, köri, tuz ve yoğurdu ilave edip karıştırın. Soğuyan tavuk etini didikleyip karışıma ekleyin. Soğutup servis yapın.