Narlı pilav

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6 kişilik -

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı nar suyu

Nar taneleri

Tuz



Hazırlanışı:

Narlı pilav: Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. 3 yemek kaşığı tereyağını tencereye alıp ısıtın. Pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun. Nar suyu ve etuzu ekleyip karıştırın. Nar suyu kaynayana kadar hızlı daha sonra tencerenin kapağı kapalı bir şekilde ve kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alıp pilava nar tanelerini ekleyip harmanlayın. Pilavı bir kalıba doldurup şekil verin. Ters çevirerek servis tabağına alın. üzerini rendelenmiş limon kabuğu ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

