Patatesli incik yemeği

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6 kişilik

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

500 gr kuzu incik

Sıcak su

2 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

4 orta boy patates

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Kıyılmış soğan ve incikleri ekleyip etler suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Etlerin üzerini iki parmak aşacak kadar sıcak suyu ekleyip etler yumuşayana kadar pişirin. Tuzla tatlandırın. Küçük kesilmiş domates ve salçayı ilave edin. Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimleri gibi dilimleyerek kızdırılmış ayçiçeği yağında hafifçe renk alana kadar kızartın. Salçalı ete ekleyip karıştırın. 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Patatesli incik yemeği artık hazır, afiyet olsun.