Patlıcan kebabı

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- kişilik -

Malzemeler

600 gr iri doğranmış kemikli kuzu eti

1 kg patlıcan

500 gr sivri biber

1 kg domates

Tuz

10 diş sarımsak

1 soğan

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Etleri derin bir tencerede ayçiçeği yağıyla birlikte çevirerek soteleyin. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip 5 dakika karıştırın. Ocağı kısıp alacalı soyup iri doğradığınız patlıcanı ilave edin. Biberleri iki parmak genişliğinde doğrayıp ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyup irice doğrayın. Sarımsakları ekleyin. En son tuzunu ekleyip kapağınız kapatarak kısık ateşte etler iyice yumuşayana kadar pişirin.

* Yemeğe su ilave etmeyin. Domatesin suyuyla kısık ateşte pişirin.

* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.