Patlıcanlı bulgur pilavı

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Adana'dan bir lezzet!

5 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı bulgur

1 baş kuru soğan

1 kaşık biber salçası

1 kaşık domates salçası

2-3 tane sivri biber

1-2 adet taze kırmızı biber

1-2 domates

1 büyük patlıcan

Bir tatlı kaşığı pul biber

Birer tutam tuz-karabiber ve nane

1 çay bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Patlıcanı minik küpler şeklinde doğrayıp tuzlu suda bir süre bekletin. Böylelikle hem yağ çekmesini engellersiniz hem de acısını almış olursunuz. Süzüp bir kağıt havlunun üzerine alın, kurulayıp kızgın yağda soteleyin ve bir kenara ayırın. Pilavı pişireceğiniz tencereye zeytinyağını koyun, soğanı ince ince kıyın ve bu yağda pembeleşinceye kadar çevirin. Üzerine doğradığınız biberleri ekleyin, bir-iki kez çevirip salçayı ve pul biberi ilave edin. Bulguru ekleyip birkaç kez tahta kaşıkla çevirdikten sonra minik minik doğradığınız domatesleri, tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyin. Suyunu koyup ( 1 bardak bulgura 3 bardak su) kısık ateşte pişirmeye başlayın. Suyu çekmeye yakın sotelediğiniz patlıcanları da tencereye ilave edip, yavaşça karıştırın. Toplam 15 dakika pişirdikten sonra altını kapatın. Üzerine bir havlu kapatıp dinlendirdikten sonra servis edin.