Pazı kavurma

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4 kişilik -

Malzelmeler

2 bağ pazı

150 g mantar

5 g pul biber

Karabiber

Tuz

25 g zeytinyağı

30 g tereyağı

1 adet kuru soğan



Hazırlanışı:

Pazıları yıkayıp kurutup ince ince doğrayın. Mantarları da yıkayıp doğrayın. Soğanı da ince ince kıyın. Önce soğanı tereyağı ve zeytinyağı ile soteleyip mantarları ilave edin ve birlikte kavurun. Sonra üzerine pazıları ekleyin. Normal ateşte 15 dakika kavurun. Baharatlarla tatlandırın. Bir çay bardağı su ekleyip 3-5 dakika daha pişirerek suyunu çektirin. Sıcak ya da ılık olarak servis edin.