Pazı kavurma
4 kişilik
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Malzelmeler
2 bağ pazı
150 g mantar
5 g pul biber
Karabiber
Tuz
25 g zeytinyağı
30 g tereyağı
1 adet kuru soğan
Hazırlanışı:
Pazıları yıkayıp kurutup ince ince doğrayın. Mantarları da yıkayıp doğrayın. Soğanı da ince ince kıyın. Önce soğanı tereyağı ve zeytinyağı ile soteleyip mantarları ilave edin ve birlikte kavurun. Sonra üzerine pazıları ekleyin. Normal ateşte 15 dakika kavurun. Baharatlarla tatlandırın. Bir çay bardağı su ekleyip 3-5 dakika daha pişirerek suyunu çektirin. Sıcak ya da ılık olarak servis edin.