Peynir dolgulu ızgara enginar ve bebek kabak
Faydası çok, tadı bambaşka!
4 kişilik
20 dakika
Malzemeler:
• 1/2 su bardağı taze çekilmiş ekmek içi
• 4 adet bebek kabak, ince dilimlenmiş
• 4 adet taze enginar, ayıklanmış ve haşlanmış
• 8 dilim Camembert peyniri
• 2 yemek kaşığı avokado yağı
• 1 bağ taze soğan, ince doğranmış
• 1 yemek kaşığı taze fesleğen, doğranmış
• Tuz ve taze çekilmiş karabiber
• Servis için taze soğan sapları, ızgara sandviç ekmeği, acı sos ile tatlandırılmış yoğurt (tercihe göre)
Hazırlanışı:
Fırını 200 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Ekmek içlerini, kabakları, soğan ve fesleğeni karıştırıp baharatları ekleyin. Enginarları fırın tepsisine dizin. Peynirleri ve ekmek içi-kabak karışımını eşit bir şekilde enginarların üzerine bölüştürün. Üzerlerine yağ serpiştirin ve kabaklar kızarıp, peynirler eriyene kadar yaklaşık 15 dakika fırınlayın. Taze soğan sapları, ızgara sandviç ekmeği ve tatlı-acı yoğurt eşliğinde servis edin.