Peynir dolgulu ızgara enginar ve bebek kabak

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Faydası çok, tadı bambaşka!

4 kişilik 20 dakika

Malzemeler:

• 1/2 su bardağı taze çekilmiş ekmek içi

• 4 adet bebek kabak, ince dilimlenmiş

• 4 adet taze enginar, ayıklanmış ve haşlanmış

• 8 dilim Camembert peyniri

• 2 yemek kaşığı avokado yağı

• 1 bağ taze soğan, ince doğranmış

• 1 yemek kaşığı taze fesleğen, doğranmış

• Tuz ve taze çekilmiş karabiber

• Servis için taze soğan sapları, ızgara sandviç ekmeği, acı sos ile tatlandırılmış yoğurt (tercihe göre)



Hazırlanışı:

Fırını 200 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Ekmek içlerini, kabakları, soğan ve fesleğeni karıştırıp baharatları ekleyin. Enginarları fırın tepsisine dizin. Peynirleri ve ekmek içi-kabak karışımını eşit bir şekilde enginarların üzerine bölüştürün. Üzerlerine yağ serpiştirin ve kabaklar kızarıp, peynirler eriyene kadar yaklaşık 15 dakika fırınlayın. Taze soğan sapları, ızgara sandviç ekmeği ve tatlı-acı yoğurt eşliğinde servis edin.