Pırasa, domates ve sucuklu piyaz

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Hafif, lezzetli bir öneri!

4 kişilik 15 dakika

Malzemeler:

• 2 kutu kuru fasulye konservesi, sudan geçirilip süzülmüş, her biri 170 gr

• 50 gr kurutulmuş domates, zeytinyağında bekletilmiş ve doğranmış

• 3 domates, küp küp doğranmış

• 1 pırasa, ince ince dilimlenmiş

• 100 gr sucuk, ince ince dilimlenmiş

• 1 demet maydanoz, yaprakları ayıklanmış

• 1 salatalık, doğranmış

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı taneli hardal

• 1/2 limonun suyu

• Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Geniş bir kasede bütün salata malzemelerini karıştın. Zeytinyağı, hardal ve limon suyunu tuz ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirerek karıştırın. Salatanın üzerine hazırladığınız sosu dökün ve bir dilim ekmek ile servis edin.