Rezene, enginar ve parmesanlı salata
4 kişilik
15 dakika
Malzemeler
5 adet marine edilmiş, ince dilimlenmiş enginar
1.5 su bardağı rezene, ince dilimlenmiş
1 su bardağı parmesan rendesi (uzun uzun rendelenmiş ya da çok ince dilimlenmiş)
Tatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiber
Süslemek için rezene yaprağı
Sos malzemeleri
Yarım küçük soğan, doğranmış
3 tane kornişon turşu, ince doğranmış
1 yemek kaşığı kapari, doğranmış
3 dal maydanoz
8 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi
2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi
1 yemek kaşığı hardal
3 yemek kaşığı portakal suyu
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Hazırlanışı
Sos için tüm malzemeleri bir kavanoza koyun ve iyice karışana kadar sallayın. Enginarları, rezeneyi ve parmesanı bir servis tabağına yerleştirin, üzerine sosu gezdirin. Tuz, karabiber ekleyin ve rezene yaprakları ile servis edin.