Rezene, enginar ve parmesanlı salata

4 kişilik 15 dakika



Hazırlanışı

Sos için tüm malzemeleri bir kavanoza koyun ve iyice karışana kadar sallayın. Enginarları, rezeneyi ve parmesanı bir servis tabağına yerleştirin, üzerine sosu gezdirin. Tuz, karabiber ekleyin ve rezene yaprakları ile servis edin.



Malzemeler5 adet marine edilmiş, ince dilimlenmiş enginar1.5 su bardağı rezene, ince dilimlenmiş1 su bardağı parmesan rendesi (uzun uzun rendelenmiş ya da çok ince dilimlenmiş)Tatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiberSüslemek için rezene yaprağıSos malzemeleriYarım küçük soğan, doğranmış3 tane kornişon turşu, ince doğranmış1 yemek kaşığı kapari, doğranmış3 dal maydanoz8 yemek kaşığı zeytinyağı4 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi1 yemek kaşığı hardal3 yemek kaşığı portakal suyuYarım tatlı kaşığı toz şeker