Safranlı kakuleli yoğurt tarifi
Malzemeler:
10-15 lif safran
2 çorba kaşığı ılık süt
400 g süzme yoğurt (tatlı)
100 g şeker
4-5 tane kakule
Süsleme
Antep fıstığı
Safran
Kuru gül yaprağı
Hazırlanışı:
Safranı ılık sütün içinde 1 saat bekletin, rengini versin. Yoğurda azar azar şeker ilave edip karıştırın. Bir yandan da tadına bakın, arzu ettiğiniz tada gelinceye kadar şeker eklemeye devam edin. Daha tatlı severseniz şekerini artırabilirsiniz. Kakulelerin yeşil kabuklarının içinde siyah tohumları var. Bu tohumları havanda toz haline getirin. Şekerli yoğurdu kakule ve safranlı sütle iyice karıştırın. 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Dövülmüş fıstık, gül yaprakları ve safranla süsleyerek soğuk soğuk servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.