Safranlı kakuleli yoğurt tarifi

Malzemeler:

10-15 lif safran

2 çorba kaşığı ılık süt

400 g süzme yoğurt (tatlı)

100 g şeker

4-5 tane kakule

Süsleme

Antep fıstığı

Safran

Kuru gül yaprağı



Hazırlanışı:

Safranı ılık sütün içinde 1 saat bekletin, rengini versin. Yoğurda azar azar şeker ilave edip karıştırın. Bir yandan da tadına bakın, arzu ettiğiniz tada gelinceye kadar şeker eklemeye devam edin. Daha tatlı severseniz şekerini artırabilirsiniz. Kakulelerin yeşil kabuklarının içinde siyah tohumları var. Bu tohumları havanda toz haline getirin. Şekerli yoğurdu kakule ve safranlı sütle iyice karıştırın. 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Dövülmüş fıstık, gül yaprakları ve safranla süsleyerek soğuk soğuk servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.