Sahanda kuzu pirzola
8-10 kişilik
Malzemeler
1,5 kg kuzu pirzolası
1 büyük soğan
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kekik
5 orta boy domates
4 çarliston biberi
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı şeker
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Pirzolaları genişçe bir kaba alın. Soğanı
incecik doğrayıp tuzlayın. Zeytinyağını
ekleyin. Soğan suyu ile zeytinyağını
karıştırın, pirzolaların üstüne dökün. Kekiği
serpin ve harmanlayın. Üstünü örtüp
2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Domateslerin kabuklarını soyun, tavla zarı
büyüklüğünde doğrayın. Çarliston biberleri
boylamasına kesip, çekirdeklerini çıkartın,
incecik doğrayın. Sarımsakları kıyın. Geniş,
yayvan ve kapaklı bir kapta erittiğiniz
tereyağına katın, orta ateşte pişirin.
Domatesleri, salçayı, şekeri katın, karıştırın,
kısık ateşte 15 dakika kadar pişmeye
bırakın. Genişçe bir sahanı veya yapışmaz
tavayı kızdırın, hafifçe yağlayın. Pirzolaların
alt tarafları kızarıp da üstleri hafifçe
terlemeye başlayınca diğer taraflarını
çevirmek suretiyle aşağı yukarı 4-8 dakika
arasında pişirin. Kızarttığınız pirzolaları
domatesli karışımla örtün. Kabın kapağını
kapatarak 20-25 dakika çok kısık ateşte
pirzolalar yumuşayana kadar tıkırdatın.