Sahanda kuzu pirzola

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8-10 kişilik

Malzemeler

1,5 kg kuzu pirzolası

1 büyük soğan

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kekik

5 orta boy domates

4 çarliston biberi

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Pirzolaları genişçe bir kaba alın. Soğanı incecik doğrayıp tuzlayın. Zeytinyağını ekleyin. Soğan suyu ile zeytinyağını karıştırın, pirzolaların üstüne dökün. Kekiği serpin ve harmanlayın. Üstünü örtüp 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Domateslerin kabuklarını soyun, tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Çarliston biberleri boylamasına kesip, çekirdeklerini çıkartın, incecik doğrayın. Sarımsakları kıyın. Geniş, yayvan ve kapaklı bir kapta erittiğiniz tereyağına katın, orta ateşte pişirin. Domatesleri, salçayı, şekeri katın, karıştırın, kısık ateşte 15 dakika kadar pişmeye bırakın. Genişçe bir sahanı veya yapışmaz tavayı kızdırın, hafifçe yağlayın. Pirzolaların alt tarafları kızarıp da üstleri hafifçe terlemeye başlayınca diğer taraflarını çevirmek suretiyle aşağı yukarı 4-8 dakika arasında pişirin. Kızarttığınız pirzolaları domatesli karışımla örtün. Kabın kapağını kapatarak 20-25 dakika çok kısık ateşte pirzolalar yumuşayana kadar tıkırdatın.