Salatalık turşusu

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Kışa hazırlanın!

10 kişilik -

Malzemeler:

3 kg küçük körpe salatalık

2 dal kereviz yaprağı

1 baş sarımsak

1 demet dereotu

2-3 defne yaprağı

3 ince dilimlenmiş limon

1 litre su

6 yemek kaşığı kaya tuzu



Hazırlanışı:

Salatalıkları bir iğneyle deldikten sonra tabanına ince limon dilimleri yerleştirdiğiniz kavanozlara yerleştirin. Aralarına sarımsak, defne yaprağı ve kereviz yaprağı sıkıştırın. İnce limon dilimlerini dıştan görülecek şekilde kavanozun kenarlarına yerleştirin. Bir litre kaynatılmış suya kaya tuzu ilave ederek salamurasını hazırlayın. Tuz iyice eridikten sonra kavanozlara salatalıkların üzerini örtecek şekilde hazırladığınız salamura suyunu dökün. Üzerini defne yaprakları ve dereotu ile örterek kavanozun kapağını sıkıca kapatın. 20 derece sıcaklıkta 3-4 hafta bekletin.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

