Sebze dizmesi

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6 kişilik -

Malzemeler

3 kabak

3 patlıcan

3 küçük boy patates

3 domates

3 havuç

2 soğan

2 diş sarımsak

1 salçalık kırmızıbiber

200 gr taze fasulye

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Ayçiçek yağı

400 gr kemiksiz kuzu kol eti

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Patlıcanları soyup enine iki parçaya bölün. Her bir parçayı dörde bölerek kesin. Patlıcanları tuzlayarak süzgeçle buzdolabında 30 dakika bekletin. Kabakları uzunlamasına ikiye kesin ve her bir parçayı dörde bölün. Patatesleri soyup dört parçaya bölün. Havuçları halka doğrayın. Patates, patlıcan, kabak ve havuçları ayçiçek yağında 3 dakika kızartın. Fasulyelerin uçlarını keserek ikiye bölün. Eti büyük parçalar şeklinde kesin. Eti, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilavesiyle tavada kavurun. İnce doğranmış soğan, sarımsak, kırmızıbiber, domates, tuz ve karabiber ekleyip kavurmaya devam edin. Fırın tepsisine tüm sebzeleri ve eti alın. Yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Üzerine nar ekşisi gezdirip fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.