Sebzeli et sote tarifi

Malzemeler:

2 diş sarımsak

1 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

400 g jülyen bonfile

1 kırmızı dolmalık biber

1 sarı dolmalık biber

1 yeşil dolmalık biber

1 havuç

10 mantar

Tuz

Karabiber

Yarım demet kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Piyazlık doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Etleri ilave edip renkleri hafif dönünceye kadar sotelemeye devam edin. İri doğradığınız biberler ve havucu ilave edip sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar soteleyin. İri doğradığınız mantarları ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Etler tamamen yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Kıyılmış maydanozu ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.