Sebzeli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
1 tavuk göğüs eti
4 su bardağı tavuk suyu
15 gr tereyağı
1 çorba kaşığı un
1 çarliston biber
1 çuska biber
1 küçük havuç
1 küçük kabak
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Tavuk göğüs etini haşlayın ve tel tel ayırın. Bir tencerede tereyağını eritip unu karıştırarak kavurun. Tavuk suyunu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Biber, havuç ve kabağı temizleyin. Biberleri kıyın. Havuç ve kabağı küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri tencereye ilave edip pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.