Sebzeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

1 tavuk göğüs eti

4 su bardağı tavuk suyu

15 gr tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çarliston biber

1 çuska biber

1 küçük havuç

1 küçük kabak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Tavuk göğüs etini haşlayın ve tel tel ayırın. Bir tencerede tereyağını eritip unu karıştırarak kavurun. Tavuk suyunu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Biber, havuç ve kabağı temizleyin. Biberleri kıyın. Havuç ve kabağı küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri tencereye ilave edip pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

