Şikenperver Çorbası
4 kişilik
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Malzemeler
50 gr patates
50 gr taze fasulye
50 gr mini küp soğan
1 kaşık salça
20 gr erişte
120 gr doğranmış kuzu eti
Tuz, biber
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 çorba kaşığı un
1 diş sarımsak
2 dilim tost ekmeği küp doğranmış kruton (sarmısak ve baharatlarla lezzetlendirilmiş ve fırında kurutulmuş)
Hazırlanışı:
Tencereyi orta ateşe koyun, sıvı yağı dökün, sarımsağı ve soğanı et ile beraber pembeleşene kadar kavurun. Sebzelerin sertliğine göre birer birer ilave edin. Salça ve unu da kavurduktan sonra et suyunu ilave edin ve pişmeye yakın erişteyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Yeşil maydanoz ve kruton ekmeği ile süsleyin.