Şikenperver Çorbası

4 kişilik -





Malzemeler50 gr patates50 gr taze fasulye50 gr mini küp soğan1 kaşık salça20 gr erişte120 gr doğranmış kuzu etiTuz, biber2 yemek kaşığı sıvıyağ1 çorba kaşığı un1 diş sarımsak2 dilim tost ekmeği küp doğranmış kruton (sarmısak ve baharatlarla lezzetlendirilmiş ve fırında kurutulmuş)Hazırlanışı:Tencereyi orta ateşe koyun, sıvı yağı dökün, sarımsağı ve soğanı et ile beraber pembeleşene kadar kavurun. Sebzelerin sertliğine göre birer birer ilave edin. Salça ve unu da kavurduktan sonra et suyunu ilave edin ve pişmeye yakın erişteyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Yeşil maydanoz ve kruton ekmeği ile süsleyin.