Soğan dolması

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6 kişilik -

Malzemeler

12 sarı soğan

300 gr yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

6 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemeke kaşığı nar pekmezi

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

Su



Hazırlanışı

Soğanların dış kabuğunu soyun. Tepelerini kesip bütün olarak haşlayın. Suyunu süzüp ılınınca elinizle alt kısımdan sıkarak dıştan 3 kat kalacak şekilde içlerini çıkarın. Pirinci yıkayıp süzün. Sarımsakları soyup kıyın. Kıyma, pirinç, sarımsak, domates salçasının yarısı, biber salçası, yenibahar, karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu bir kapta karıştırın. Harcı soğanların içine paylaştırıp tencereye dizin. Nar pekmezi, domates salçası ve 1 tatlı kaşığı tuzu bir kapta karıştırın. Karışımı soğanların üzerine gezdirin. Soğanların üzerini hafifçe geçecek kadar su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 45 dakika pişirin. Tencereyi ocaktan alıp yemeği 15 dakika demlendirin. Servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

