Süryani İçli Köfte
- kişilik
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Malzemeler
10 gr kitel bulguru
20 gr köftelik bulgur
30 gr irmik
Tuz
Kişniş
80 gr dana kıyma
İç harç için:
200 gr kıyma
150 gr soğan
Birer tutam karabiber ve yenibahar
Hazırlanışı:
Bulgur ve irmik suyla ıslatılır, dana kıyması ilave edilir. Yoğrularak hamur elde edilir. Tuz ve kişniş edilir. Mandalina büyüklüğünde parçalar alınıp elde açılır. İçerisine kavrulmuş iç harç konur, kapatılır. Avuç içinde bastırarak genişletilir. Tuzlu suda 7 dakika haşlanır. Haşlandıktan sonra sarımsaklı yoğurt ve ceviz ile servis edilir.