Süryani İçli Köfte

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- kişilik -

Malzemeler

10 gr kitel bulguru

20 gr köftelik bulgur

30 gr irmik

Tuz

Kişniş

80 gr dana kıyma

İç harç için:

200 gr kıyma

150 gr soğan

Birer tutam karabiber ve yenibahar



Hazırlanışı:

Bulgur ve irmik suyla ıslatılır, dana kıyması ilave edilir. Yoğrularak hamur elde edilir. Tuz ve kişniş edilir. Mandalina büyüklüğünde parçalar alınıp elde açılır. İçerisine kavrulmuş iç harç konur, kapatılır. Avuç içinde bastırarak genişletilir. Tuzlu suda 7 dakika haşlanır. Haşlandıktan sonra sarımsaklı yoğurt ve ceviz ile servis edilir.