Sütlü sarı mercimek çorbası

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8 kişilik

Malzemeler

1 su bardağı sarı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 soğan

1 çay bardağı süt

5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı pul biber

Nane



Hazırlanışı:

Sarı mercimeği ve pirinci yıkayın. Tencereye tereyağını, iri doğradığınız soğanı, sarı mercimeği ve pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. 5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp blender’le ezin. Tekrar ocağa alıp kaynatın. Sütü ekleyip hızlıca karıştırın. Bir taşım pişirin ve ocaktan alın. Tereyağı, pul biber ve naneyi tavada kızdırın. çorbanın üzerine biberli sosu gezdirin. Servis yapın. Sütlü sarı mercimek çorbası artık hazır, afiyet olsun.