Sütlü sarı mercimek çorbası
8 kişilik
Malzemeler
1 su bardağı sarı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
1 soğan
1 çay bardağı süt
5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı tereyağı üzeri için
1 yemek kaşığı tereyağı
Kırmızı pul biber
Nane
Hazırlanışı:
Sarı mercimeği ve pirinci yıkayın. Tencereye tereyağını, iri doğradığınız soğanı, sarı mercimeği ve pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. 5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp blender’le ezin. Tekrar ocağa alıp kaynatın. Sütü ekleyip hızlıca karıştırın. Bir taşım pişirin ve ocaktan alın. Tereyağı, pul biber ve naneyi tavada kızdırın. çorbanın üzerine biberli sosu gezdirin. Servis yapın. Sütlü sarı mercimek çorbası artık hazır, afiyet olsun.