Taze bakla salatası tarifi

Malzemeler:

500 gr taze bakla

5 adet kiraz domates

1 kırmızıbiber

1 sarı biber

150 gr haşlanmış misket havuç

1 limonun suyu

3 taze soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Baklaları yıkayıp ortadan ikiye bölün. Unlu ve limonlu suda 30 dakika bekletin. Kaynayan suya limon suyu ekledikten sonra baklaları içine atıp yumuşayıncaya kadar haşlayın. Baklaları kaynayan sudan çıkarıp buzlu suya alın. Biberleri şerit halinde kesin. Domatesleri ve soğanları doğrayın. Sebzeleri baklalarla karıştırın. Tuz, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

