Tencere kebabı
4 kişilik
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Malzemeler
300 gr bonfile
20 arpacık soğan
4 iri domates
2 defne yaprağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Bonfileyi ince uzun şeritler halinde doğrayın. Soğanları soyup tahta şişlere bir soğan bir et (eti zigzag olacak şekilde şişe geçirmelisiniz) olacak şekilde dizin. Yayvan bir tavada her tarafları eşitmiktarda pişecek şekilde pişirin. Daha sonra önceden rendelemiş olduğunuz domatesleri etlerin üzerine ilave edin. Tuz ve karabiber serpip defne yapraklarını ekleyin. Etler domateslerin suyunu çekinceye kadar pişirin. Fırınlanmış patates ile servis yapın.