Tencere kebabı

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4 kişilik -

Malzemeler

300 gr bonfile

20 arpacık soğan

4 iri domates

2 defne yaprağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bonfileyi ince uzun şeritler halinde doğrayın. Soğanları soyup tahta şişlere bir soğan bir et (eti zigzag olacak şekilde şişe geçirmelisiniz) olacak şekilde dizin. Yayvan bir tavada her tarafları eşitmiktarda pişecek şekilde pişirin. Daha sonra önceden rendelemiş olduğunuz domatesleri etlerin üzerine ilave edin. Tuz ve karabiber serpip defne yapraklarını ekleyin. Etler domateslerin suyunu çekinceye kadar pişirin. Fırınlanmış patates ile servis yapın.