Terbiyeli ve ekşili köfte

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8 kişilik -

Malzemeler

1 kg kıyma

2 soğan

Yarım limonun suyu

6 yemek kaşığı az haşlanmış pirinç

1.5 demet maydanoz

3 domates

2 su bardağı et suyu

40 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Rendelenmiş soğanlar, pirinç, kıyılmış yarım demet maydanoz, tuz ve karabiberi ilave ederek köfte harcını yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp iki avucunuzun içinde yuvarlayın. Tencerenin tabanına doğranmamış maydanozları yayın. Köfteleri dizin. Domatesleri dilimleyip ekleyin. Et suyunu başka bir tencerede kaynatın ve köftelerin üzerine dökün. Köfteleri kısık ateşte pişirin. Tereyağını tavada eritin. Yemeği ocaktan almadan önce üzerine eritilmiş tereyağı ve limon suyu ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

