Tutmaç çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı erişte

2 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı et bulyon

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını eritin. Sırasıyla un, mercimek, kuru nane, kırmızı pul biber, erişte ve diğer malzemeleri ekleyin. Bir miktar göz kararı suyla karıştırıp orta ateşte 20 veya 25 dakika kaynamaya bırakın. Daha sonra pişip pişmediğini kontrol edip servise sunun.