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Yerelmalı zeytinyağlı pırasa

Sahrap Soysal'dan çok lezzetli zeytinyağlı bir tarif

Malzemeler
3 sap pırasa
5 küçük yerelması
1 küçük kuru soğan
1 havuç
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı toz şeker
3-4 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı
Yıkanmış pırasaların sadece beyaz saplarını alıp 2 cm eninde doğrayın. Yerelmalarını iyice yıkayın, soyun ve ortadan ikiye bölün. Havucu soyup kibrit çöpü formunda dilimleyin. Geniş bir tencereye zeytinyağı ve yemeklik ince doğranmış soğan ile pirinç tanesi gibi kıyılmış sarımsağı koyun. Orta ısılı ateşte ara sıra karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Pırasa, yerelması ve havucu katıp karıştırın ve tencerenin ağzını kapatarak 5 dakika kadar kendi buharında arada tencereyi sallayarak pişirin. Sonra kapağı açın; tuz, karabiber, kimyon, limon suyu, şeker ve sıcak suyu ilave edip karıştırın. Tekrar tencerenin kapağını kapatıp ateşi çok hafifçe kısın ve yemeği 30 dakika kadar pişirin. Hiç kapağı açmadan tencerede 1 saat kadar bekletip soğutun.

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