Yoğurtlu sıkma

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4 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

500 gr ince bulgur

Tuz

1.5-2 su bardağı un

3 yumurta

Üzeri için

2 su bardağı yoğurt

1-2 diş sarımsak

Nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı acı biber salçası



Hazırlanışı:

Bulguru bir kaba alın. Tuz döküp harmanlayın. Üzerine sıcak su dökün ve bir kapak kapatarak yumuşayıncaya kadar bekletin. Bulgur şişince un ekleyip karıştırın. Yumurtaları teker teker kırıp yoğurmaya başlayın. Hamuru yumuşatmak için elinize sık sık su alarak yoğurmaya devam edin. Hamurdan küçük parçalar kopartıp avucunuzda parmaklarınızın arasında sıkarak şekil verin. Tüm hamur bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Köfteleri kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Kevgirle süzerek servis tabağına aktarın. Yoğurda sarımsak rendeleyip karıştırın ve köftelerin üzerine gezdirin. Sos için salçayı tereyağında kavurun ve yoğurdun üzerine dökün. Kuru nane serpiştirip servis yapın.