Yoğurtlu somon
- kişilik
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Malzemeler
4 parça somon balığı
150 gr tereyağı
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Garnitür için
300 gr haşlanmış mısır tanesi
Yarım soğan
500 gr ıspanak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 domates
Tuz
Karabiber
Yoğurtlu sos için:
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet dereotu
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Sarımsağı rendeleyip yoğurt ile karıştırın. Dereotunu ince kıyarak yoğurda ekleyin. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Soğanı küçük küp doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları ekleyip soteleyin. Mısır tanelerini, tuz ve karabiberi ilave edip pişirin. Ocaktan alıp küp şeklinde doğradığınız domatesi ekleyin. Somon balıklarına tuz, karabiber serpin. Tereyağını yanmaz tavada eritin ve somonların iki tarafı da kızarıncaya kadar pişirin. Servis tabaklarına yerleştirip üzerine yoğurtlu sosu gezdirin. Garnitür ile servis yapın.