Yoğurtlu somon

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- kişilik -

Malzemeler

4 parça somon balığı

150 gr tereyağı

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Garnitür için

300 gr haşlanmış mısır tanesi

Yarım soğan

500 gr ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 domates

Tuz

Karabiber

Yoğurtlu sos için:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Sarımsağı rendeleyip yoğurt ile karıştırın. Dereotunu ince kıyarak yoğurda ekleyin. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Soğanı küçük küp doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları ekleyip soteleyin. Mısır tanelerini, tuz ve karabiberi ilave edip pişirin. Ocaktan alıp küp şeklinde doğradığınız domatesi ekleyin. Somon balıklarına tuz, karabiber serpin. Tereyağını yanmaz tavada eritin ve somonların iki tarafı da kızarıncaya kadar pişirin. Servis tabaklarına yerleştirip üzerine yoğurtlu sosu gezdirin. Garnitür ile servis yapın.