Yufkalı sucuk köfte tarifi

Malzemeler:

2 yufka

300 g kıyma

100 g küp doğranmış sucuk

1 yemek kaşığı pirinç Antep fıstığı

1 yumurta

Yarım soğan

Tuz

Sosu için

1 su bardağı yoğurt

2 dal taze soğan

2 dal maydanoz

2 salatalık turşusu



Hazırlanışı:

Kıymayı geniş bir kaseye alın. Küp doğradığınız sucuk, Antep fıstığı, yumurta, rendelediğiniz soğan ve tuzu ekleyip tüm malzeme karışana kadar iyice yoğurun. Yufkaları üst üste koyun. Üzerine hazırladığınız sucuklu köfte harcını yayın ve rulo şeklinde sarın. Yufkanın uç kısımlarına su sürerek yapışmasını sağlayın. Hazırladığınız ruloyu streç film ile sarıp dondurucuda 15 dakika bekletin. Dinlenen ruloları dilimleyip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sosu için yoğurdu hafif çırpın. İnce doğradığınız yeşillikler ve küp doğradığınız turşuyu ilave edip karıştırın. Köfteyi yanında sosu ile birlikte sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.