Zeytinyağlı kırmızıbiber sarma tarifi

Malzemeler:

500 gr salçalık kırmızıbiber

1 su bardağı baldo pirinç

2 su bardağı su

1 kg soğan

1 çay bardağı konserve mısır tanesi

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 kase taze nane yaprağı

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Süzüp bol suyla yıkayın. Soğanları soyup doğrayın. Kuş üzümünün saplarını temizleyip ılık suda yumuşayana kadar bekletin. Naneyi kıyın. Zeytinyağının üçte ikisini tencerede ısıtıp soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar soteleyin. Fıstığı ekleyip karıştırın. Pirinç, üzüm, tarçın, yenibahar, şeker ve tuzu ilave edin. Nane ve mısırı ekleyip karıştırın. Suyu ekleyip pirinçler suyunu iyice çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile kapatın. Biberleri uzunlamasına ortadan ikiye kesip çekirdekli kısımlarını temizleyin. Közleyip soyun. Pilavı biberlerin içine paylaştırıp rulo sarın. Derin bir kaba alıp üzerlerine kalan yağı gezdirin. Alüminyum folyoyla kapatıp 30 dakika dinlendirin. Soğuk servis yapın.