Uzun ömürlü Japonların sık tükettiği 5 yiyecek
Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, 100 yaş üstü çok sayıda kişiye ev sahipliği yapan Japonya'daki beslenme ipuçlarını anlatıyor. İşte ona göre uzun ömürlü Japonların sık tükettiği 5 yiyecek
Asako Miyahita, CNBC için kaleme aldığı makalede "Küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak düşünmemin öğretildiği Japonya’da büyüdüm. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru yiyecekleri yemeye borçlu" diyor. (Not: Beslenme açısından her bünye farklıdır. Bu nedenle diyete yeni gıdalar eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. )
Japonya, dünyanın en uzun yaşayan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Makaleye göre ülkede 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi var. Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre bu rakam 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek.
Küçük Japon adası Okinawa, dünyadaki en yüksek 100 yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip bölge.
Miyashita, geleneksel Japon diyetini uygulayan bir beslenme uzmanı olarak ailesiyle beraber sık tükettiği 5 yiyeceği şöyle anlatıyor:
1. Japon tatlı patatesleri
Miyashita, "Okinawa’dan gelen bu mor tatlı patatesler (Japonca’da “imo” olarak adlandırılır) genellikle atıştırmalık veya tatlı olarak yenir. Yaşlanma karşıtı özellikler içeren kırmızı-mor sebzelerde bulunan bir grup antioksidanlar açısından zengindirler. Çalışmalar kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceklerini göstermiştir" diyor
2. Miso çorbası
Japon diyeti, fermente gıdalar içeren çeşitli yemekler içerir ve miso çorbası popüler. Miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ve tahıllardan yapılan bir macundur. Fermente gıdalardaki probiyotikler, canlı bakteriler veya maya, bağırsak sağlığımızı dengelemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.