Uzun ömürlü Japonların sık tükettiği 5 yiyecek

Japonya, dünyanın en uzun yaşayan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Makaleye göre ülkede 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi var. Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre bu rakam 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek.



Küçük Japon adası Okinawa, dünyadaki en yüksek 100 yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip bölge.

Miyashita, geleneksel Japon diyetini uygulayan bir beslenme uzmanı olarak ailesiyle beraber sık tükettiği 5 yiyeceği şöyle anlatıyor: