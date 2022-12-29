Yılbaşı kurabiyeleri - Yeni yılda sofranızı süsleyecek 6 kurabiye tarifi

Yılbaşı sofranızı bu yıl birbirinden renkli ve lezzetli yılbaşı kurabiyeleriyle renklerdirmeye ne dersiniz? Hem çocuğunuzla yaparken eğlenceli vakit geçirebileceğiniz hem de pratikliğiyle size yılbaşı gecesi büyük kolaylık sağlayacak tarifleri sizinle paylaşıyoruz...

YILBAŞI KURABİYELERİ - YENİ YILDA 6 YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Yılbaşında sofranızda hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle sizi tatmin edecek bir kurabiye; Yıldız kurabiyeli tart... Tarifine ulaşmak için tıklayınız.

Yılbaşı akşamı sofranıza hem görüntüsü hem de lezzetiyle çok yakışacak, çok renkli bir tarife ne dersiniz? Zeynep Dinç'ten harika bir yılbaşı kurabiye evi tarifi için tıklayın...

Gingerbread kurabiyeleri yani zencefilli tarçınlı kurabiye Yılbaşı geldiğinde sofralarda yerini alır, evlere sıcacık bir hava katar. Gingerbread kurabiyesi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları için tıklayın.

The Grand Tarabya Oteli pastane danışmanı şef Berfe Tümen'den yılbaşı için nefis bir kurabiye tarifine ulaşmak için tıklayınız.

Hem renkli hem lezzetli yılbaşı kurabiyeleri ile karşınızdayız. Peki, yılbaşı için kurabiye kutusu nasıl yapılır? İşte Zeynep Dinç’in yeni yılda şahane kurabiyeler tarifi için tıklayın.

Yılbaşında her yerde gördüğünüz kurabiye tariflerinden farklı bir tarif arıyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz. İşte marshmallow'lu yıldız kurabiye tarifi...

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