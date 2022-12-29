Yılbaşında yapılacak yemekler: Örnek menü ve öneriler

2022 bitiyor, 2023 yılı geliyor. Yeni yıl ruhunu yaşatacak sofralar için de planlar şimdiden başladı. Peki, yılbaşında yapılacak yemekler neler olabilir? Aşağıda yılbaşı sofrası için 4 tarifli örnek bir menüyü ve ayrıca yılbaşı masasına renk atacak birbirinden renkli tarifleri paylaşıyoruz.

Yılbaşı sofrası için örnek bir menü önerisi Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar'dan geliyor. Gökhan Taşpınar'ın menüsünde yer alan 4 ürün şöyle... Tariflerin isimlerine tıklayarak yapılış aşamalarını görebilirsiniz.

YILBAŞI SOFRASI İÇİN 4 TARİFLİ ÖRNEK MENÜ

Gökhan Taşpınar, “Reçetelerimiz, her evde normal şartlarda bulunabilecek, semt pazarlarından temin edilebilecek malzemelerden oluşuyor. Portakallı ve havuçlu bir çorba ile tatlı bir başlangıç yapıyoruz.

Yılbaşı’nın olmazsa olmaz lezzetlerinden balkabağını, bu sefer humus ile zenginleştirip nefis bir meze hazırlıyoruz.

Menüde ana yemek olarak pişme süreci daha kısa ve zahmetsiz olan pirzola var. Pişirme tavsiyesi olarak hazırlanacak özel bir sos ile üzeri streçli halde 2 saat marine edilmesi öneriliyor.

Taşpınar, "Kestaneli pilav ile menümüzü destekliyoruz.”

YILBAŞI İÇİN KURABİYE VE TATLI ÖNERİLERİ

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