19 Ocak Hangi Burç? 19 Ocak Burcu, Özellikleri ve 19 Ocak'ta doğan ünlüler

Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 19 Ocak hangi burç, özellikleri neler? 19 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...

19 Ocak: OĞLAK BURCU

Peki, 19 Ocak hangi burç oluyor? 19 Ocak'ta doğanların burcu toprak grubu burçlarından Oğlaktır. Oğlak burcu 22 Aralık ve 19 Ocak tarihleri arasını kapsamaktadır.

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

22 Aralık-19 Ocak arasında doğan Oğlak burcu özellikleri ise şöyledir:

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri

Oğlak burcu erkeği realisttir. Oğlak burcu erkeği elinde olan verilerle hareket etmeyi sever. Kendini her zaman sağlama almak ister.

Oğlak burcu erkeği kuralcıdır. Kendi kuralları vardır ve insanlardan bu kurala uymalarını bekler. Eğer uymayan olursa onları hayatlarından çıkarmaktan hiç çekinmezler.

Hırslı bir burç olan oğlak burcu erkeği idealisttir. Kendi idealleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Oğlak burcu erkeği her şeyi mantıkla yönetir. Mantığına uymayan hiçbir şeyi ona yaptıramazsınız.

Oğlak burcu erkeği dürüst bir burçtur. Düşündüklerini size doğrudan söyler bu bazen size eleştiri gibi görünse de aslında doğruları söylemek istediği içindir. Size karşı ne düşünüyorsa bunu açıkça dile getirecektir.



Oğlak Burcu Kadını Özellikleri

Oğlak burcu kadını çalışkan bir burçtur. Eğer oğlak burcu kadını yapmak istediği şeyi aklına koyduysa bunu kesin en iyi şekilde yapacaktır.

Oğlak burcu kadının ayakları her zaman yere sağlam basar bu yüzden ilişkilerinde de gelip geçici hevesler yerine uzun soluklu ilişkileri tercih eder.

Oğlak burcu kadını etrafındaki insanlara en sadık burçlardan biridir. Alışkanlıklarının dışına pek çıkmaz istemezler.

Oğlak burcu kadını her zaman en iyi dinleyicidir. Kafa karıştırıcı bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa veya siz dinleyecek birine ihtiyacınız varsa, bunu yapacak kişi kesinlikle oğlak burcudur.

Soğuk olma eğilimlerine rağmen, verdikleri sevgi o kadar güçlüdür ki her kalbi eritebilir. Oğlak burcu birini sevince ideal bir eş olurlar.



OĞLAK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Oğlak Burcu- Başak Burcu

Oğlak Burcu- Boğa Burcu

Oğlak Burcu-Yengeç Burcu

19 OCAK'TA DOĞAN ÜNLÜLER

Dolly Parton (Şarkıcı, söz yazarı)

Mac Miller (Rapçi)

Desi Arnaz Jr. (Şarkıcı)

Edgar Allan Poe (Yazar)

Jonathan Taylor (Futbolcu)

Janis Joplin (Şarkıcı)

Luke Macfarlane (Oyuncu)

Katey Sagal (Oyuncu)

Tippi Hedren (Oyuncu)

Drea de Matteo (Oyuncu)

Rob Delaney (Komedyen)

Jodie Sweetin (Oyuncu)

Antoine Fuqua (Yönetmen)

Logan Lerman (Oyuncu)

Robert Palmer (Şarkıcı)

Shelley Fabares (Oyuncu)

Marsha Thomason (Oyuncu)

Damien Chazelle (Yönetmen)

Jean Stapleton (Oyuncu)

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

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