20 Nisan Koç burcunda Güneş Tutulması: Burçları nasıl etkileyecek?

20 Nisan 2023’te saat 07:12de hibrid güneş tutulması gerçekleşecek. Yılın ilk güneş tutulmasıyla açıkçası her şey tersine dönebilir. Güneş tutulması yeni başlangıçlar demektir. Etkisi 1,5 sene sürecektir.

HİBRİD GÜNEŞ TUTULMASI

İlk olarak hibrid güneş tutulması ne demek? Tutulmaların pek çok çeşidi vardır. Tam tutulmalarda ay güneşi tamamen kapatır, parçalı tutulmalarda ise bir kısmını kapatır. Hibrid tutulmalarda ise dünyada bazı ülkelerde tam tutulma yaşatırken, bazı yerlerde kısmi, parçalı güneş tutulması şeklinde görülecektir. Tutulma ülkemizden izlenmeyecektir. İzlenmemesi de daha iyidir diyebilirim. Amsterdam, Avusturya, Fransa, Abd’nin bir takım eyaletlerinden izlenebilecektir.

Koç burcunun 29 derecesinde gerçekleşeceği için son derece keskin, geri dönülemez önemli kadersel değişimleri bizlere yaşatacak. Yönetici gezegen olan Mars yengeç burcunda sirius hattında olacak. Ayrıca tutulmaya Plüton kare açı yapacak.

Dünyada teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle beraber teknolojik savaşlar. Akla hayale gelemeyecek silahların ortaya çıkışı gerçekleşebilir. Dijital platformda pek çok değişimi, krizi tetikleyecektir. Bankacılık, finansal alanda yıkımlar sertleşecek. Mars yengeç vatanla ilgilidir. Vatanı savunmak zorunda kalan topluluklar demektir.

Kişisel anlamda bizlerde ise aile içindeki gerçeklerin açığa çıkması. Köklerden gelen karmaların kendini göstermesi demektir. Yeni başlangıçlara yelken açarken size ihanet eden, negatife çeken, köklerden gelen karmaların da temizlenmesini sağlayacaktır. Ve bu dönüşümler çok hızlı olarak kendini gösterebilir. Etkisi bir anda ortaya çıkabilir. Çok net bir şekilde bazı şeylerin ters düz olmasına işaret ediyor.

Al risha sabit yıldızı demek; miras, soy karması, düğümlenmiş olan ama sorun da yaratan bağlarla ilgilidir. Yani sorunlu evlilik veya ilişkilerde de krizler yaratabilir. Sonlandırma yaşatabilir. İlişkilerde ise Venüs’ün Aldebaran sabit yıldızında olması ve Marsın yengeçte olmasıyla; dürüstlük çok önemli olacak. Yalan, ihanet gibi konular kendini bir anda ortaya çıkaracaktır. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Eski defterler açılacak. Yüzleşmeler gerçekleşecek. Karmik durumlar içinde kalacağız.

GÜNEŞ TUTULMASININ TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiyede ise; devletin ikincil yöneticileri, topluluk, derneklerde büyük keskin dönüşümler gerçekleşecek. Kaosa çekilmeleri muhtemel olacak. Hiç umulmadık isimler gündeme gelebilir. Beklenmedik kişilerin düşüşlerini izleyebiliriz veya hiç ummadığınız insanların da yükselişleri gerçekleşebilir. Marsın, Plütonla kavuşum etkisi; ülke bütünlüğünü sağlamak zorunda kalacağımız bazı koşulların oluşacağını gösteriyor. Savunma sanayi, gayrimenkul konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Borsada yükseliş devam edebilir. Halk bu süreçte aslında desteklenecekler ama büyük psikolojik sorunlar da gerçekleşecek.

Kolektif alanda; cezaevleri, hastaneler, kapalı alanlar, gizli örgütlerle ilgili pek çok gelişme yaşayacağız. Hastalıklar artabilir, mide rahatsızlıkları, baş bölgesi rahatsızları gerçekleşebilir. Kazalar, yangınlar, patlamalar artacaktır.

HİBRİD TUTULMANIN GENEL ETKİLERİ

ASLAN, YAY, KOVA, İKİZLER ŞANSLISINIZ.

KOÇ, TERAZİ, OĞLAK, YENGEÇ DEĞİŞİMLERE HAZIR OLUN.

AKREP, BAŞAK ANİ OLAYLAR İÇİNDE KALABİLİRSİNİZ

BALIK, BOĞA NET ETKİ ALMIYORSUNUZ. ÇEVRENİZDEKİ DEĞİŞİMLER SİZİ ETKİLEYEBİLİR.

KOÇ BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Sevgili Koç; bugün yılın ilk tutulması bugün gerçekleşiyor. Yakın çevreniz, sosyal kimliğiniz, fiziksel yapınızda büyük değişimler gerçekleşecek. Ayrıca kariyer hayatınızda güçleneceksiniz ve çürümüş olan yıkılacak. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Boğa; bugün güneş tutulması gerçekleşiyor. Bilinçaltı, sağlık, gizli düşmanlar bu dönemde açığa çıkacaktır. Hastane konuları gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda ise değişimler gerçekleşecektir. Yurt dışı, hukuk, seyahatlerde krizsel durumlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili İkizler; bugün yılın ilk güneş tutulması gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz değişiyor. Çok daha sosyal olacağınız bir döneme geçiyorsunuz. Harcamalarınız bu dönemde artabilir ama finansal açıdan bir taraftan güçleneceksiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Kariyer, iş hayatınızda krizsel durumlar gerçekleşebilir. Yeni bir sürece geçebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Aslan; bugün tutuluyoruz. Güneş tutulmasından şanslı çıkacak olanlardansınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, aşk, hukuk, para konularında ani ve olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Partner, ortaklık, evlilikte değişimler, yıkımlar gerçekleşebilir ama yenisi de gelecektir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Başak; bugün güneş tutulması gerçekleşiyor. Finans, ödemeler, vergilerinizle ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobi veya borsadan dolayı biraz para kaybı gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizde ise önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Terazi; bugün yılın ilk tutulması gerçekleşiyor. İlişki veya ortaklığınızda büyük değişimler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise tartışmalara dikkat. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Akrep; bugün yılın ilk güneş tutulması gerçekleşiyor. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili büyük değişimler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında mücadele etmeniz gereken durumlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Yay; bugün yılın ilk tutulması gerçekleşiyor. Aşk, çocuk, hobi ve borsada büyük güzel değişimler, başlangıçlar gerçekleşebilir. Ama harcamalarınız artabilir, borçlara dikkat etmelisiniz. Vergi, ödemelerde sorunlar yaşanabilir. Miras konuları gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; bugün yılın ilk tutulması gerçekleşiyor. Ev, aile, kökler, atalarla ilgili pek çok konuda gizli saklı kalmış her şey açığa çıkabilir. Partner veya ortağınızla ilgili eski defterler açılabilir. Eski partnerler karşınıza çıkabilir. Bu dönemde değişip, dönüşeceksiniz ve güçlü kalmak zorunda olacaksınız. Yeni ev alabilirsiniz. Arsa, gayrimenkul konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Kova; bugün güneş tutulması gerçekleşiyor. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili yeni bir döneme giriyorsunuz. Çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız veya sağlığınızla ilgili bazı aksilikler gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Balık; bugün tutuluyoruz. Maddi kazançlarınızda yükselişler gerçekleşebilir ama krizler de yaşanacaktır. Bundan dolayı dikkatli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Aşk, çocuk, ailenizle ilgili önemli süreçler yaşayabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.