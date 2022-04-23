24 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Nisan 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Nisan Pazar için günlük burç yorumları...



24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde arkadaşlarınızla görüşebilir ya da sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Ancak beklenmedik gerginliklere müsait bir gün. Görüş farklılıklarından doğan çatışmalar söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU -24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sona ererken, işinizle ilgili sizi zorlayan konulara zihinsel olarak takılı kalabilirsiniz. Yolunuzu tıkayan şeyin daha önce aldığınız kararlara tutunmak olup olmadığına bakmanızda fayda var.

İKİZLER BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili ya da yüksek öğrenim konularında kafanızı karıştıran şeyler ya da blokajlarınız olabilir. Yolunuzda ilerlemek için daha önce aldığınız kararlara yeni bir gözle bakmanız gerekebilir.

YENGEÇ BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi zorlayan maddi konular söz konusu olabilir. Bazı kararlar almanız gerekebilir. Psikolojik olarak da gerilim hissedebilirsiniz. Biraz odağınızı maddi dünyadan kendi iç yaşamınıza çevirmenizde fayda olabilir.

ASLAN BURCU -24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde partnerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Gündeminizden uzaklaşmak, farklı bir şeyler yapmak için güzel bir gün. İlişkinizde sorunlar varsa çatışmalardan uzak durun.

BAŞAK BURCU -24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın düzeninde sizi rahatsız eden ya da akışınızı zorlaştıran şeyler olabilir. Yeni bir düzen yapılandırmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca kronik rahatsızlıklarınız varsa onlarla ilgilenmeniz gerekebilir.

TERAZİ BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde partnerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Eski konular yeniden gündeme gelebilir. Çatışmalardan uzak durun, ancak bazı şeyleri konuşmakta fayda olabilir.

AKREP BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü evinizde geçirmek isteyebilirsiniz. İçsel olarak sıkışık hissedebileceğiniz bir gün. Sizi zorlayan konular varsa geçmişte aldığınız kararlara yeni bir gözle bakmanızda fayda olabilir.

YAY BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşlerinizle ya da bir yakınınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. Uzaklaşma isteğiniz yoğun olabilir ama bunun bir kaçış olmadığından emin olun. Bazı şeylerle yüzleşmenizde fayda olabilir.

OĞLAK BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda gündemleriniz oluşabilir. Beklenmedik durumlar sonucu harcama yapabilirsiniz. Geleceğe dönük olarak kendinizi güvenceye alma ihtiyacınız ağır basıyor. Bazı kararlarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

KOVA BURCU - 24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Kendinize odaklanabilir, planlarınıza ve projelerinize tekrar bakabilirsiniz. Geçmişte aldığınız kararlar yeniden gündeme gelebilir. Sizi zorlayan durumlar söz konusu olabilir.

BALIK BURCU -24 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalıklardan uzak olmak, evinizde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Geçmiş odaklı düşünceler içine girebilirsiniz. Bazı farkındalıklarınız sizi rahatsız edebilir. Duygusal iniş çıkışlarınızın olabileceği bir gün.

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