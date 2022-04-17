Haftalık burç yorumları (18 Nisan - 24 Nisan 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 4 Nisan pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 18 Nisan 2022 - 24 Nisan 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



18 Nisan 2022 - 24 Nisan 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Bu hafta ağırlıklı olarak iş, kariyer, para, eğitim ya da yurt dışı odaklı gündemleriniz oluşabilir. Haftanın ilk gününde gökyüzünde hem negatif hem pozitif etkileşimler var. Parasal alanda hızlı gelişmeler olabilir, hemen bir karar almanızı gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Bugün özellikle bu alanda düşünmeden hareket etmemeye özen gösterin. Hafta ortalarında yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili blokajlar oluşabilir. Bir seyahat planınız varsa engel çıkabilir ya da belirsiz bir sürece girebilir. İş alanınızda otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ancak haftanın son iş gününde işlerinizi toparlayıp yoluna koyma olasılığınız yüksek. Hafta sonunu ise sosyalleşmeye ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda fikir ayrılıkları ve tartışmalar yaşanabilir. Genel olarak kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

Haftaya başlarken yöneticiniz Venüs ile Merkür arasında pozitif etkileşim olacak. Ayrıca Merkür ve Uranüs sizin burcunuzda kavuşum yapacaklar. Partnerinize kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Birlikte sosyalleşebilir ya da birbirinize vakit ayırabilirsiniz. Var olan sorunların yapıcı bir diyalogla çözümlenmesi, konuşulacak bir konu varsa gündeme getirilmesi için de uygun bir gün. Ancak karşılıklı ego çatışmalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ilişkiniz yoksa hızlı bir başlangıç olabilir; biriyle tanışabilirsiniz, bir teklif alabilirsiniz ya da bir iletişim kurulabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden tanışmalar için uygun görünüyor. Çarşamba günü Güneş sizin burcunuza geçiyor ve doğum gününüz yaklaşıyor. Enerjiniz yavaş yavaş yükselecek ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Hafta ortalarında ortak parasal kazançlar, borç ve ödemeler gibi alanlarda bazı blokajlar yaşamanız mümkün. Yüksek öğrenim ya da hukuksal konularda gündemleriniz varsa, otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabilir ya da engellenmiş hissedebilirsiniz.

Pazartesi günü yöneticiniz Merkür Venüs ile pozitif etkileşim yapacak, Uranüs ile de kavuşacak. İşlerinize odaklandığınız yoğun bir günle haftaya başlayabilirsiniz. Çalışıyorsanız iş arkadaşlarınız ya da ekibinizle bolca iletişim ya da toplantı halinde olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili olarak, beklenmedik sağlık sorunları yaşayabileceğiniz için dikkatli olun. Diğer taraftan içsel olarak hızlı farkındalıklar, hatta aydınlanmalar yaşayabileceğiniz bir dönem. Daha önce göremediklerinizi aniden fark edebilirsiniz. Hafta ortalarında partnerinizle daha fazla zaman geçirmeniz mümkün. Çarşamba günü biraz çatışmalı olabilir. Fazla beklentiye girdiğiniz konulara daha gerçekçi olarak bakmanızda fayda var. İlerleyen günlerde daha ziyade parasal konulara odaklanıyorsunuz. Gökyüzü Cuma günü bu anlamda sizin için destekleyici.

Haftanın genelinde aşk ve ilişki konuları odak noktanızda olacak. Hafta başında partnerinize kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Birlikte sosyalleşebilir ya da birbirinize vakit ayırabilirsiniz. Var olan sorunların yapıcı bir diyalogla çözümlenmesi, konuşulacak bir konu varsa gündeme getirilmesi için de uygun zaman. Ancak karşılıklı ego çatışmalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ilişkiniz yoksa hızlı bir başlangıç olabilir; biriyle tanışabilirsiniz ya da bir iletişim kurulabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden tanışmalar söz konusu olabilir. Hafta ortalarında daha çok işlerinize ve günlük rutinlerinize odaklanabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili olarak, ufak tefek sorunlar büyüyebilir önleminizi alın. Psikolojik olarak da biraz gergin hissedebilirsiniz. Dinlenmeye vakit ayırın. Cuma günü ise ilişkiler alanında en çok desteklendiğiniz gün. Beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz. Hayal ettiğiniz bir gelişme yaşanabilir. Hafta sonu ise parasal konular gündeminize geliyor.

Haftanın ilk gününde yöneticiniz Güneş ile Plüton arasında negatif etkileşim olacak. Özellikle aile ve evle ilgili konularda gergin hissedebilirsiniz. Aile içinde çatışmalar söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili olarak ise ani gelişmelere açık bir gün. Sözlerinize, attığınız imzalara ve yaptığınız görüşmelere dikkat etmenizde fayda var. Olumlu kullanırsanız yeni ve hızlı başlangıçlar söz konusu olabilir. Aklınıza parlak fikirler gelebilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Hatta bu, iş hayatınızda yükselişe geçeceğiniz bir dönemin başlangıcı olabilir. Hafta ortalarında daha ziyade aşk ve ilişki konularına odaklanıyorsunuz. Çarşamba günü biraz gerilimli olabilir, ilişkinizde fazla beklentiye girdiğiniz ya da gözünüzde büyüttüğünüz konular size hayal kırıklığı getirebilir. Hafta sonuna doğru tamamlamanız ve toparlamanız gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza daha fazla odaklanabilir, yeni bir diyet ya da egzersiz programına başlamayı düşünebilirsiniz.

Pazartesi günü yöneticiniz Merkür Venüs ile pozitif etkileşim yapacak, Uranüs ile de kavuşacak. Yurt dışı bağlantılı işlerde, eğitim ve seyahat süreçlerinde hızlı gelişmelere açık bir süreçtesiniz. Önemli iş görüşmeleri yapabilir, bazı kararlar alabilir ve yaşamınızda ilerlemek istediğiniz alanlarda hızlı adımlar atabilirsiniz. Bir iş anlaşması yapabilir ya da bir eğitim programına kayıt yaptırabilirsiniz. Hafta ortalarında ise ailenize ve evinize zaman ayırma isteğiniz artacak. Aşk ve ilişki konularında Cuma günü oldukça destekleyici. Yeni tanışmalar, hızlı başlangıçlar söz konusu olabilir. İlişkiniz varsa birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonu ise derleyip toplama, organizasyon işleri için uygun olacak. Bir diyet ya da egzersiz programına başlamayı düşünebilirsiniz. Pazar günü kronik sağlık problemlerinize karşı dikkatli olun.

Haftaya başlarken yöneticiniz Venüs ile Merkür arasında pozitif etkileşim olacak. Parasal alanda hızlı gelişmelere açık bir zaman dilimindesiniz. Ortak kazançlar, miras, krediler, vergiler gibi alanlarda hareketlilik söz konusu olabilir. Beklenmedik durumlar nedeniyle bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Ancak anlık kararlarla hareket etmemeniz önem taşıyor. Hafta ortalarında yakın çevreniz, kardeşleriniz ve ailenizle ilgili konular öne çıkabilir. Özellikle Cuma günü oldukça güzel gökyüzü enerjileri var. Cuma akşamı tüm aileyi bir araya toplamak güzel bir fikir olabilir. Ayrıca ev alım-satım ya da taşınma gibi gündemleriniz varsa yine Cuma gününü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonunu ise partnerinize ayırmak isteyebilirsiniz. Pazar günü aniden çıkabilecek çatışmalara müsait. Bazı şeylerin sizin kontrolünüzde olmadığı gerçeği ile yüzleşebilirsiniz.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda ve yöneticiniz Plüton ile Güneş arasında negatif etkileşim olacak. Hayattan beklentilerinize ve yapmak istediklerinize odaklandığınız bu dönemde çevrenizdeki kişilerle güç savaşlarına girmemelisiniz. Özellikle çevrenizdeki otorite figürleri bu anlamda sizin için zorlayıcı olabilir. İlişkiler alanında ise hızlı gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreç. Bir teklif ya da karar alabilirsiniz. İlişkiniz yoksa hızlı bir başlangıç olabilir; biriyle tanışabilirsiniz ya da bir iletişim kurulabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden tanışmalar söz konusu olabilir. Kendinizi ifade ederken daha açık ve net olabilirsiniz. Cuma günü sürpriz bir seyahat olasılığı karşınıza çıkabilir. Hafta sonunu ailenizle birlikte değerlendirebilirsiniz. Pazar günü bazı tartışmalara ve gerilimlere müsait bir gün. Özellikle aile büyükleriyle gerginlikler söz konusu olabilir, dikkatli olun.

Haftaya başlarken biraz enerjiniz düşük olabilir, kalabalık ortamlarda yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Mümkünse evinizde zaman geçirmeye çalışın. Ani sağlık sorunları ortaya çıkabilir, kendinize dikkat etmenizde yarar var. Salı günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Yapmak istediklerinize, planlarınıza, projelerinize odaklanabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak istiyorsanız Salı günü uygun olabilir. Hafta ortalarında biraz parasal gündemleriniz de olacak. Cuma günü bu anlamda destekleyici; beklemediğiniz bir yerden para girişi olabilir, bir ödemeyi alabilir ya da bir borcu kapatabilirsiniz. Haftayı kapatırken ise kısa bir seyahate çıkmak ve gündeminizden uzaklaşmak size iyi gelecek. Kardeşlerinizle ya da bir yakınınızla ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde sosyal hayatta aktif olabilir, toplantı ve etkinliklere katılabilirsiniz. Çalışmıyorsanız arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. İlişkiler alanında ise hızlı gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreç. Bir teklif ya da karar alabilirsiniz. İlişkiniz yoksa hızlı bir başlangıç olabilir; biriyle tanışabilirsiniz ya da bir iletişim kurulabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden tanışmalar söz konusu olabilir. Kendinizi ifade ederken daha açık ve net olabilirsiniz. Salı gününden itibaren biraz enerjiniz düşebilir, daha ziyade yalnız zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Özellikle Cuma gününü yeni plan ve projelerinizi hayata geçirmek için değerlendirin. Dış görünüm değişiklikleri için de çok uygun bir zaman. Hafta sonu ise parasal gündemleriniz oluşabilir.

Haftanın ilk gününde iş gündeminiz yoğun olabilir. Pazartesi günü yöneticiniz Uranüs, Merkür ile kavuşum yapacak ve Venüs ile de pozitif etkileşimde olacak. Ailenizi ilgilendiren konularda veya evinizle ilgili hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Bazı kararlar alabilirsiniz; özellikle aniden aklınıza gelen yeni ve parlak fikirler sizi harekete geçmek için motive edebilir. Örneğin ev alım-satım, taşınma ya da evde yapılacak düzenleme, dekorasyon, tadilat gibi işler için harekete geçebilirsiniz. İşinizle ilgili alanda ise yeni kazançlar söz konusu olabilir. Ek gelir elde edebilirsiniz, işleriniz rahat bir akışa geçebilir ya da beklenmedik bir şekilde yeni gelir kaynaklarınız oluşabilir. Hafta ortalarında sosyal hayat alanınızda bir hareketlilik söz konusu. Hafta sonuna doğru ise biraz daha içinize çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ardından Cumartesi günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve enerjiniz yükselecek. Yapmak istediklerinize, projelerinize, amaç ve hedeflerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmayı düşünebilirsiniz.

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işlerinizde gelişmeler, varsa yüksek öğrenimle ilgili gündemleriniz veya seyahat olasılıkları söz konusu olabilir. Beklenmedik bir şekilde kısa bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili ani gündemler oluşabilir. Hafta ortalarında yoğun iş gündeminizle ilgilenebilir, tamamlamanız gereken işlere odaklanabilirsiniz. Çarşamba günü bu anlamda biraz yorucu olabilir. Sosyal hayatınızda ise hareketlilik söz konusu. İşinizle ilgili toplantılara veya etkinliklere katılabilir ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Hatta tanıştığınız kişilerden biriyle yeni bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Cuma günü bu anlamda oldukça destekleyici gökyüzü enerjileri var. Hafta sonunda ise biraz daha içinze çekilmek, yalnız kalmak istemeniz mümkün. Dinlenmek, özbakım yapmak ya da spiritüel çalışmalarla ilgilenmek size iyi gelebilir. Bu günlerde sezgileriniz de daha güçlü olabilir.

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