Nisan 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Nisan ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Nisan ayı burç yorumları neler söylüyor? Nisan ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü yanıtladı... İşte Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden Nisan 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (28 Şubat - 6 Mart 2022) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU NiSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’da sizin burcunuzdaki Yeniay’la Nisan ayına başlıyoruz. Yeni kararlar alabilir, hatta bu başlangıç enerjisiyle hayatınızı sıfırlayabilirsiniz. Hedeflerinize doğru harekete geçme konusunda motivasyonunuz yüksek olacak. Daha fazla risk alabilirsiniz, ancak fevri olmamalısınız. 3 Nisan’da yine sizin burcunuzda Merkür ve Güneş kavuşuyor. Gökyüzü hayallerinizi, dileklerinizi, niyetlerinizi destekliyor olacak. Ayın ilk günlerindeki bu olumlu enerjilerden yararlanın. 5 Nisan’da yöneticiniz Mars, Satürn ile kavuşuyor. Sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi test edebilecek olan bu kavuşum, kalıcı olmayan dostlukların sonunu getirebilir. Ayın ortalarından itibaren de çevrenizdeki insanlara daha çok dikkat etmenizde fayda var. 8 Nisan’da Mars ile Merkür arasında olumlu etkileşim olacak. Evinizle ilgili alınacak kararlar, atılacak adımlar için destekleyici etki alacaksınız. 16 Nisan’da Terazi burcunda Dolunay gerçekleşecek ve sizin ilişki evinizi etkileyecek. Empati, denge kurmak ve karşı tarafı anlamak önem kazanacak. Bu sizin için bir sınav olabilir, ilişkiniz testten geçebilir, dengelerin kurulamadığı ilişkilerde bitişler yaşanabilir. Ben yerine biz demeyi öğrenmeniz gerekecek. 18 Nisan’da parasal konularda beklenmedik gelişmelere hazır olun. Hızlıca bir karar almak ya da imza atmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak hırsla hareket etmemeniz gerekiyor. 30 Nisan’da yine para evinizi etkileyecek olan bir Güneş tutulması yaşayacağız. Krizli durumlara, parasal kayıplar getirebilecek gelişmelere açık olabileceğiniz bir süreç olacak ve bunu ay boyunca hissedeceksiniz. Mevcut koşullarınızı değerlendirerek ve iyi düşünerek adım atın. Krizleri iyi yönetebilirseniz bu alanda kazanç fırsatlarıyla da karşılaşmanız mümkün. Nisan ayı boyunca zaman zaman nedensiz huzursuzluklar yaşayabilirsiniz, modunuz düşebilir, iç dünyanıza çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Böyle zamanlarda yeni farkındalıklarınıza odaklanın. Şifa enerjisi de taşıyan bu ay terapiye başlamak için de uygun olacak.

BOĞA BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Nisan’ın ilk gündemi, 1 Nisan’daki Yeniay olacak. Biraz içedönük olabilirsiniz. Ancak yeni farkındalıklar da kazanabilirsiniz. 5 Nisan’da yöneticiniz Venüs Balık burcuna geçiyor. Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevrenizle olan ilişkileriniz için şifa enerjisi taşıyan bir döneme giriyorsunuz. Dargınlıklar son bulabilir, daha affedici olabilirsiniz ve geçmişte biriktirdiğiniz öfkeleriniz varsa bırakabilirsiniz. 11 Nisan’da Merkür sizin burcunuza geçecek. Yeni plan ve projeler geliştirebilirsiniz, zihniniz çok hızlı çalışabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay sürecinde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. 18 Nisan’da Merkür ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim size ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler getirebilir. Bir evlilik kararı alabilir, yalnızsanız uzun vadeli olacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ve bütün bu gelişmeler çok hızlı olabilir. Bu anlamda ayın en şanslısı olacağınız söylenebilir. 20 Nisan’da Güneş de sizin burcunuza geçecek, doğum gününüz yaklaşırken daha fazla kendinize odaklanacak ve daha yüksek bir enerjide olacaksınız. Doğum gününüzün bir astrolojik danışmanlık almak için en uygun dönem olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Ay boyunca hayatınıza yeni insanlar girebilir, sosyal çevreniz genişleyebilir. Dikkat çekeceğiniz bir dönemdesiniz. 30 Nisan’da ise sizin burcunuzda Güneş tutulması gerçekleşecek. Krizli olabilecek bu süreç, aynı zamanda sizi güçlendirecek önemli kararlar almanızı da sağlayabilir. Krizleri yönettiğiniz ve doğru adımlar attığınız takdirde hayat yolunuzu açacak, yeter ki artık kabuğunuzu kırın ve değişime açık olun.

İKİZLER BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay’la birlikte sosyal yaşamınızın ve arkadaşlık ilişkilerinizin ön plana çıkacağı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. 5 Nisan’dan itibaren kariyeriniz gündeminize oturacak. İyi düşünerek doğru adımları attığınız takdirde para kazanabileceğiniz, bu alanda şanslı olabileceğiniz ve destekleneceğiniz bir süreçte olacaksınız. 7 Nisan’da Ay sizin burcunuzda olacak, aynı gün yöneticiniz Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim yaşanacak. Ertesi gün ise Merkür Mars ile olumlu açı yapacak. Bugünlerde geliştireceğiniz projeler, planlar, hayatınızla ilgili alacağınız kararlar uzun vadede sizi güçlendirebilir. Adım atmaktan korkmayın, gökyüzü sizi destekliyor olacak. 11 Nisan’da Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Karar alırken sezgilerinizi de dinlemeyi unutmayın. Özellikle kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız yoğun olacak. 16 Nisan’da aşk evinizde Dolunay gerçekleşiyor. Bu süreçte ilişkinizle ilgili zorlanabilirsiniz. Bazı dengeleri sağlayamadığınız takdirde bitişler yaşanabilir. Ayın son günlerinde kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Alacağınız kararlar önem taşıyacak. Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte de hayat sizi yeni kararlar almaya itecek. 30 Nisan’da gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkilerini ise daha bilinçaltı düzeyde hissedeceksiniz. İçsel krizler yaşayabileceğiniz bu süreçte hayatınızda nelerin köklü olarak değişmesi gerektiğine odaklanabilirsiniz. Bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’da gerçekleşecek olan Yeniay’da kariyerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle kararsız olduğunuz konularda netleşip ilerleyebilirsiniz. Hayat sizden cesur olmanızı istiyor. 5 Nisan’dan itibaren yurt dışı bağlantılı işlerinizde ya da hukuksal süreçlerinizde gökyüzünün desteğini alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Yüksek öğrenimle ilgili konularda da avantajlar elde edebilirsiniz. 7 Nisan’da bazı yüzleşmelerle birlikte yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz, spiritüel çalışmalar için çok uygun bir gün olacak. Hemen ertesinde Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte karar almak, harekete geçmek için destekleniyor olacaksınız. 11 Nisan’dan itibaren hayatınıza yeni insanların girebileceği, yeni dostlar edinebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay, ailenizle ve evinizle ilgili konularda zorlayıcı etkilerde bulunabilir. Aile içinde aniden çıkabilecek krizleri yönetmeniz gerekebilir. Ayın üçüncü haftasında ise aşk hayatınız ön plana çıkıyor. Hızlı gelişmelerle tutkulu bir aşka adım atabilirsiniz. İlişkiniz varsa daha keyifli bir sürece girebilirsiniz. Ancak gölgelerin de açığa çıkabileceği günler olacağından kendinizle yüzleşmeye de hazır olmalısınız. 30 Nisan’da gerçekleşecek Güneş tutulması arkadaşlık evinizi etkiliyor. Bu alanda krizlere, dönüşümlere ve bazı bitişlere hazırlıklı olun. Hayatınızdan çıkması gerekenler çıkacaktır. Adeta sizi zorlayan enerjilerden arınıyorsunuz.

ASLAN BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’da gerçekleşecek olan Yeniay ve hemen arkasından 3 Nisan’da yöneticiniz Güneş’in Merkür ile kavuşum yapması yurt dışı süreçlerini, seyahat ya da eğitim konularını gündeminize taşıyabilir. Gelecekle ilgili hayallerinize odaklanabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ne istediğinizi biliyorsanız hayat size yeni kapılar açabilir. 5 Nisan’dan itibaren ortak kazançlar, gelirler ve giderler alanlarınız hareketleniyor. Bu alanda şanslı olacaksınız. 10 Nisan’da Ay sizin burcunuzdayken alacağınız kararlar konusunda dikkatli olun. Dönüşüm süreçlerinizin önünde engeller olabilir, bazı şeylerin henüz vakti gelmemişse zorlamayın. 11 Nisan’dan itibaren ise kariyer konuları gündeminize geliyor. Zihinsel olarak bu alana odaklanabilir, bazı kararlar alabilirsiniz. İş görüşmeleri, yazışmalar, sözleşmeler gibi konular hızlanabilir. 16 Nisan’daki Dolunay kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizi zorlayabilir. Bu süreçte sakin olmanız önem taşıyor. 25 Nisan tarihini bir kenara not edin. Evlilik kararı, aşk hayatınızla ilgili hayal ettiğiniz gelişmeler, karşı taraftan duymak istediğiniz sözler gibi konularda isteklerinize kavuşabilirsiniz. Ancak aynı zamanda sorumluluk almanız çaba göstermeniz de gerekecek. 30 Nisan’daki Güneş tutulmasının etkilerini ise son haftalarda ana odağınızı oluşturan kariyer alanından alacaksınız. Krizler, değişimleri beraberinde getirirken size bazı kapıları kapatabilir. Ama unutmayın, yenileri açılacaktır.

BAŞAK BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay ve hemen ardından yöneticiniz Merkür’ün Güneş’le kavuşumu hayatınıza adeta değişim enerjisi getiriyor. Olumsuz deneyimlerin aslında yeni bir başlangıç yapmanız için size fırsat verdiğini fark edebilirsiniz. Parasal alanda yeni kararlar almak için de uygun bir süreçtesiniz. 5 Nisan’dan itibaren ilişki konuları gündeminize geliyor. Bu alanda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz; ilişkiniz şifalanabilir, yalnızsanız hayatınıza aşk gelebilir. Ancak bu süreçte özellikle ilişkiyi geleceğe taşımakla ilgili gerçekçi olun. Beklentilerinizi abartmayın. Bazen bitişler de yeni başlangıçları getirebilir. 11 Nisan’da Merkür Boğa burcuna geçiyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, yüksek öğrenim konuları ya da gündeminizde varsa hukuksal süreçlerle ilgili konulara odaklanabileceğiniz bir dönem. Ay sonundaki Güneş tutulması da sizi aynı alanlarda etkileyecek ve krizlerle birlikte değişimleri getirecek. Hayatın size yeni kapılar açabilmesi için bitmesi gerekenler bitecek. 16 Nisan’daki Dolunay ise parasal konuları gündeme getirecek. Bu alanda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. 24-25 Nisan tarihlerinde sağlığınıza dikkat edin. Özellikle kronik hastalıklarınız varsa kontrollerinizi yaptırın. Günlük yaşamınızda da blokajlarınız olabilir ve bazı hayat değişiklikleri yapmanız gerekebilir.

TERAZİ BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

: 1 Nisan’daki Yeniay’la birlikte hayatınıza hızlıca yeni bir aşk girebilir. İlişkiniz varsa geleceğe dönük bazı kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz. Evlilik kararı gibi gelişmeler söz konusu olabilir. 5 Nisan’da yöneticiniz Venüs Balık burcuna geçiyor. Günlük yaşamınız, alışkanlıklarınız, rutinleriniz ön plana çıkıyor. Sizi daha mutlu edecek, iyi hissettirecek alışkanlıkları yaşamınıza ekleyebilirsiniz. Bir spor programı ya da diyete başlamak, sağlığınız için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz ve bu alanda destekleniyorsunuz. Şifa enerjisine açık olacaksınız. Kendinize zaman ayırın ve aşırı yorulmamaya dikkat edin. 8 Nisan kariyerinizle ilgili kararlar alıp adımlar atmak için uygun olacak. 11 Nisan’dan itibaren ise ortak maddi kazançlar, borç-alacak ve kredi gibi alanlara odaklanabilirsiniz. Bu alanda daha hızlı düşünebilir, çözümler bulabilir, bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak ay sonundaki Güneş tutulmasından da bu alanda etki alacağınızdan, çıkabilecek krizlere hazırlıklı olun. İç dünyanızda da aynı şekilde krizli bir süreçten geçebilirsiniz; çünkü yoğun bir dönüşüm enerjisine açık olacaksınız. Hayat sizden tutunduklarınızı bırakmanızı isteyecek. 16 Nisan’daki Dolunay da sizin burcunuzda gerçekleşecek. Yeni başlangıçlar için bitişlere hazır olmanız gereken bir aydasınız. Değişime direnmeyin.

AKREP BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay’la birlikte sağlığınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Günlük hayatınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Yaşam ya da çalışma alanınızda değişiklikler söz konusu olabilir. 5 Nisan’dan itibaren ise aşk hayatınız ön plana çıkıyor. Ay genelinde odak noktanızın ilişkiler olacağını söylemek mümkün. Bu alanda şansınız açık olabilir, gökyüzü sizi birçok farklı şekilde destekliyor. Hayatınıza yeni bir aşk girebilir veya var olan ilişkiniz şifalanabilir. Partnerinizle iletişiminiz daha yoğun olacak. Geleceğe dönük bazı kararlar alınabilir, adımlar atılabilir. Aynı zamanda sanatla ilgili çalışmalar da yapabilir, yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. İlham kanallarınız açık olacak. 16 Nisan’daki Dolunay civarında ise biraz içinize çekilebilir, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Sezgileriniz güçlü olacak. Ne hissettiğinize odaklanabilir, bazı sorgulamalar içine girebilirsiniz. Çevrenizdeki dost görünen kişilerin gerçek yüzleriyle karşılaşabilirsiniz. 18 Nisan tarihini bir yere not edin. Hem Ay sizin burcunuzda olacak, hem de gökyüzü beklenmedik gelişmeler getirebilecek. Bu süreçte partnerinizle açık iletişimde olun. Ne istediğinizi bilerek, net bir duruş sergileyin. 30 Nisan’daki Güneş tutulması ay boyunca yaşadıklarınızı yeniden değerlendirmenizi sağlayabilir. Direnç enerjisi ayağınıza takılan en büyük engeliniz olabilir. Sezgilerinize ve hayatın planlarına güvenin.

YAY BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay aşk evinizde gerçekleşecek. Yeni başlangıçlar olabilir, hayatınıza hızlıca bir aşk girebilir. İlk adımı atma konusunda cesur hissedebilirsiniz. Ya da karşı taraftan bir adım gelebilir ve sizi mutlu edebilir. 5 Nisan’dan itibaren ailenizle ve evinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Ev alım-satım ya da kiralama süreçlerinde şanslı olabilir, kazanç elde edebilirsiniz. Bu alanda sözleşmelere imza atmak için uygun bir süreç olacak. Aile içi ilişkilerde ise sorunlar varsa çözülebilir, sağlıklı bir diyalog kurulabilir ve şifa enerjisi çalışabilir. 11 Nisan’dan itibaren ise iş yaşamınız, günlük hayat düzeniniz ve sağlığınız ön plana çıkıyor. 30 Nisan’daki Güneş tutulması da aynı alanları etkileyeceğinden dikkatli olmalısınız. Bu ay özellikle sağlığınızla ilgili hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Daha rahat bir akış için hayatınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz, farklı fikirlere de açık olun. Bırakın bir değişim rüzgarı essin ve yenilikleri getirsin. 16 Nisan’daki Dolunay ise arkadaşlıklarınızla ilgili bazı krizler ve zorlanmalar getirebilir. Bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Kendinizi ait hissetmediğiniz ortamlarda bulunmaya son vermek isteyebilirsiniz. Mutlu olmadığınız yerden gitmek size iyi gelecek.

OĞLAK BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay’la birlikte aile ya da ev konularında yeni kararlar alıp başlangıçlar yapabilirsiniz. Ev alım-satım ya da taşınma gibi konularda hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. 5 Nisan’dan itibaren eğitim, seyahat, sözleşme ve iletişim süreçleri ön plana çıkıyor. Bazı kararlar alabilir ve adım atabilirsiniz. Yakın çevrenizle daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. 11 Nisan’dan itibaren aşk hayatınıza odaklanıyorsunuz. 30 Nisan’daki Güneş tutulması da aynı alanda sizi etkiliyor. Bu süreçte ilişkinizle önemli değişimler olabilir. Krizler çıkabilir, bitişler yaşanabilir, ancak bitişlerden yeni başlangıçlar da doğabilir. Ne istediğiniz önemli olacak. Direnç enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Ancak gereksiz risklere de girmeyin. Esnek olmayı denerseniz hayat size yeni kapılar açabilir. 16 Nisan’daki Dolunay’ın etkilerini ise kariyer alanınızdan alıyorsunuz. Bu alanda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Çıkabilecek krizleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Bazı konuların tamamlanması, geride bırakılması gerekebilir. İşten ayrılma, çalışma alanınızı değiştirme gibi konular söz konusu olabilir. Eskiyi bırakmaya ve önünüze bakmaya açık olun. Ayın son haftasında ise parasal konularda gündemleriniz oluşabilir. Kararlarınızın arkasında durmanız, sorumluluk almanız önemli. Kazanç ya da kayıplarınızı kararlarınız belirleyecek.

KOVA BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay yakın çevre ilişkilerinizde etkili olacak. Bazı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda gündeminizdeki eğitim ya da seyahat konularında fırsatlarla karşılaşabilir, başlangıç adımları atabilirsiniz. 5 Nisan’dan itibaren parasal konular gündeminize gelecek. Önemli fırsatlarla karşılaşabilir, avantajlar elde edebilirsiniz. Bunları iyi değerlendirin ve dikkatli adımlarla ilerleyin. Özellikle 12 Nisan ve 27 Nisan civarında şanslı gelişmeler yaşama ihtimaliniz yüksek. Bazı kişilerden destek ya da danışmanlık da almanızda da fayda var. 11 Nisan’dan itibaren ise aile ve ev konularında gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ve ailenizi güvende hissetme ihtiyacınız artabilir. Ev alım-satım ya da kiralama konuları gündeminize gelebilir. 30 Nisan’daki Güneş tutulması da aynı alanı etkileyecek. Krizlerle birlikte gelecek dönüşümlere hazır olun. Konfor alanınızı bırakıp hayatınızı hiç ummadığınız şekilde yeni bir yere taşımanız gerekebilir. 18 Nisan’da yöneticiniz Uranüs ile Venüs arasında olumlu etkileşim olacak ve kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeleri gündeme getirebilecek. Yeni ek gelir fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz ya da ücret artışı söz konusu olabilir. 16 Nisan’daki Dolunay’da ise gelecekle ilgili yeni hedefler belirlerken, bazı kapıları kapatabilirsiniz. Özellikle yurt dışıyla ilgili konularda bitişlerle birlikte yeni başlangıçlar gelebilir.

BALIK BURCU NİSAN 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan’daki Yeniay sürecinde odağınızı maddi alana çevirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirme yönünde parasal durumunuzu yeniden değerlendirebilirsiniz. Yeni bir bütçe planı yapmak için ideal bir süreç olacak. 5 Nisan’da Venüs, 15 Nisan’da da Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Gökyüzü sizi birçok alanda destekliyor. Şanslı olacağınız, daha pozitif düşüneceğiniz ve ön plana kendi isteklerinizi alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Daha cesur olacak ve kendi şansınızı yaratacaksınız. Risk almaktan korkmayın. Bu anlamda en desteklendiğiniz tarihler 12 Nisan ve 27 Nisan civarı olacak. Yöneticiniz Neptün’ün önce Jüpiter, sonra da Venüs’le kavuşması aşk hayatınızda da güzel gelişmeleri getirebilir. Aynı şekilde maddi alanda da bolluk bereket enerjisi çalışıyor. Yeni fırsatlara açık olun. 11 Nisan itibariyle eğitim ve iletişim konuları ön plana çıkabilir. Yurt içi seyahatleri gündeme gelebilir. 30 Nisan’daki Güneş tutulması etkilerini de bu alandan alacağınız için hayatınızı önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan yakın çevrenizle ilişkilerinizde zorlanmalar yaşamanız mümkün. 16 Nisan’daki Dolunay ise hayatınıza dönüşüm süreçlerini getiriyor. Bu biraz sancılı olabilir. Duygusal anlamda yoğun etki alabilirsiniz, spiritüel çalışmalar yapmayı deneyin. Eskiyi bırakarak yeniye yer açmanız gerektiğini hatırlayın

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