3 Temmuz Dolunayının burçlara etkisi ne olacak? İşte 5 şanslı burç

3 Temmuz 2023 tarihinde, İstanbul saatiyle 14:38’de oğlak burcunun 11 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Dolunay enerjisinde belirsizlikler görünür olur. Duygular ön plana çıkabilir. Daha tepkisel, duygusal olabilirsiniz. Özellikle kadınlar daha fazla etki alır ve ödem gibi rahatsızlıklar kendini gösterebilir. Eklem, diş, deri rahatsızlıkları artabilir.

Dolunay anının yükseleni 27 derece Terazi burcunda olacak. Konu yargı, adalet, iletişim, devlet, iş-kariyer, siyasetçiler, yöneticiler, ilişkiler, eğitim, sosyal medya konularında pek çok konu gündemimize gelecek. Nunki sabit yıldızı etkisiyle; başarılı diplomatlar ön plana çıkabilir. Gemi, uçak yolculuklarında beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Ayrıca Rusya, Fransa ülkelerinde gerçekleşen içsel karışıklıkla ilgili konularda yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Başka ülkelerde özellikle İskandinavya bölgesiyle ilgili haberler gündeme gelebilir.

Ülkemiz açısından; mütttefiklerimiz, uluslararası anlaştmalarla ilgili yeni kararlar, uzlaşmalar gerçekleşebilir. Topraklarımız, gayrimenkul, ordu, savunma sanayimizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Krizsel süreçler gerçekleşebilir fakat sonunda uzlaşma sağlanacağını ön görüyorum. Devletin ikincil yöneticileri, diplomatlar, siyasetçilerle ilgili ülkemiz açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Finansal açıdan kriz devam edecek. Artık alıştığımız bir süreç ama hızlı yükselişler ve değer kayıpları peşpeşe gelebilir.

Mars&Venüs-Uranüs karesinden dolayı; patlamalar, yangınlar, isyankar tutumlar, fikirsel çatışmalar gündemden düşmeyebilir. Özellikle gemi, havacılık, ulaşımla ilgili kazalar artabilir,dikkatli olunması gerekiyor.

BURÇLARA GENEL ETKİSİ

3 Temmuz Oğlak Dolunayı’nda, 6-16 derece arasındaki gezegenleri olanlar etkileniyor. Bu dolunay iş, kariyer, devlet ve otorite kavramlarıyla ilgili belirsizlikleri netleştiriyor. Burçlara göre etkileri;

Oğlak, Boğa, Başak, Akrep ve Balıklar: Şans sizden yana olacak.

Terazi, Koç ve Yengeç burçları: Dikkatli olmaları gereken bir süreç geçirebilirler.

Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları: Ani olaylarla karşılaşabilirler.

3 TEMMUZ DOLUNAYI ve BURÇ YORUMLARI

Koç burcu, bu dolunayda tamamen kariyerleriyle ilgili olacak. Yeni fırsatlar yakalamak ve profesyonel cephede büyük adımlar atmak için motive olacaklar. Tüm görevlere belli bir korkusuzluk ve hırsla yaklaşacaklar ve bu da uzun vadede onlar için harikalar yaratacak.

Boğa, konfor alanlarının dışına çıkmaya can atacak. İster uluslararası bir iş seyahati olsun, ister eğitim amaçlı bir yer değiştirme, onlar için bir tür seyahat söz konusu. Bu gerçekten de dirençli burç için olumlu bir dönüşüm dönemi gibi görünüyor.

Artık onlara hizmet etmeyen eski bir bağlantıyı bırakmaları istenecek. Mali durumları da büyük bir şekilde etkilenecek.

Yengeçler nihayet ilişkileri hakkında bekleyen bir kararı sonuçlandıracaklar. Ya evlilik ya da nişan gibi uzun vadeli bir bağlılığa gidecekler ya da geri adım atmaya ve zehirli bir ilişkiden uzaklaşmaya karar verecekler.

Aslan burcu bu dolunayda sağlığına ve formuna ekstra özen göstermelidir. Tüm Aslanlar için uygun bir iş-yaşam dengesini korumaya yönelik bir hedef tavsiye edilir.

Başak burcunun bu dolunayda aklında sadece romantizm olacak! Bekarların sonunda eşleriyle karşılaşma ihtimali var ve hali hazırda bağlı bir ilişkisi olanlar hamilelik duyurusu gibi iyi bir haber bekleyebilirler.

Dengeyi seven hava burçları bu dolunayda tamamen evlerine konsantre olacaklar. Ya evlerinde yapısal değişiklikler yapacaklar ya da ailelerinin yaşlı ve hasta üyelerine bakacaklar. Genel olarak, onlar için ev içi mutluluk zamanıdır.

Akrep burcu bu dolunayda açılmak ve anlamlı bağlantılar kurmak isteyeceklerdir. Bu nadir dönem onların sosyal kelebeklere dönüştüğünü görecektir.

Yay burcunun odak noktası kariyerleri ve servetleri olacaktır. Mali durumlarını dikkatle hesaplamaları ve bir iş değişikliği veya iş cephesinde kendilerine sunulan mevcut fırsatlardan en iyi şekilde yararlanma konusunda bir karar almaları önemlidir.

Oğlak burcunun yükselme ve parlama zamanıdır, çünkü toprak burcunda doğanların özellikle işleri ve kariyerleriyle ilgili tüm hayallerinin gerçekleşmesi muhtemeldir. Kimlik krizleriyle uğraşanlar bir amaç duygusu bulacaklar.

Kova burcu için biraz bunaltıcı bir dönem olabilir. Bu ilerici burç kapanış ihtiyacı hissedebilir. Öz bakımlarını ciddiye almaları ve mevcut gerçekliklerini işlemek için kendilerini yansıtmaya odaklanmaları tavsiye edilir.

Balık burcu sosyalleşmeye ve yeni arkadaşlar edinmeye meyilli olacaktır. Tüm ilişkilerini kişisel ve profesyonel düzeyde değerlendirmekle ilgileneceklerdir.

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