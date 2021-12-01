30 Kasım Hangi Burç? 30 Kasım Burcu, Özellikleri ve 30 Kasım'da doğan ünlüler

Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 30 Kasım hangi burç, özellikleri neler? 30 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...



30 KASIM: YAY BURCU

Peki, 30 Kasım hangi burç oluyor? 30 Kasım'da doğanların burcu ateş grubu burçlarından yaydır. Yay burcu 22 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasını kapsamaktadır.

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

22 Kasım-21 Aralık arasında doğan Yay burcu özellikleri ise şöyledir:

Yay Burcu Erkeğinin Özellikleri:

Bağımsızlığı seven yay burcu erkekleri kısıtlanmayı hiç ama hiç sevmezler.

Yay burcu erkekleri genelde tutumludur. Gerektiği yerde sadece para harcamayı severler.

Yay burcu erkekleri maceraya açıktır. Maceraya atılmak için mükemmel bir partner olabilir.

Hayatı dolu dolu yaşamayı seven yay burcu erkeğini dizginlemek zor olabilir. Fakat size hayat katacaktır.

Yay burcu erkeği cana yakındır. Girdiği her ortamda arkadaş edinebilirler.

Yay Burcu Kadını Özellikleri:

Yay burcu kadınının espri anlayışı oldukça yüksektir. Girdiği ortamda herkesi güldürmeyi iyi bilir.

Yay burcu kadını sabırsızdır.

Yay burcu kadını iş ortamında her zaman dakik ve düzenlidir.

Yay burcu kadını asla yalan söylemez. Hakikate ve dürüstlüğe çok değer verir.

Yaylar her zaman akışta gibi görünseler de, gergin ve stresli bir yapıya sahipler ama bunu iyi gizlerler. Çünkü asla zayıf veya savunmasız görünmek istemezler.

YAY BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Yay Burcu-Aslan burcu

Yay Burcu-Kova Burcu

Yay Burcu-İkizler Burcu

30 KASIM'DA DOĞAN ÜNLÜLER

Perran Kutman (Oyuncu)

Furkan Kızılay (Oyuncu)

Murat Cemcir (Oyuncu)

İsmail Hacıoğlu (Oyuncu)

Cem Adrian (Şarkıcı)

Ridley Scott (Yönetmen)

Ben Stiller (Oyuncu)

Mark Twain (Yazar)

Chrissy Teigen (Model)

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart



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