30 Mart Hangi Burç? 30 Mart Burcu, özellikleri ve 30 Mart'ta doğan ünlüler

Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 30 Mart hangi burç, özellikleri neler? 30 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...

30 MART: KOÇ BURCU

Peki, 30 Mart hangi burç oluyor? 30 Mart'ta doğanların burcu ateş grubu burçlarından Koçtur. Koç burcu 21 Mart-19 Nisan tarihleri arasını kapsamaktadır.

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

21 Mart-19 Nisan arasında doğan Koç burcu özellikleri ise şöyledir:

Koç Burcu Erkeği Özellikleri

Koç aynı zamanda dürtüsel bir burçtur. Bu nedenle parayı idare etme konusunda en iyi burç olmayabilir.

İlk bakışta insanlar Koç burcu erkeğini bencil ve bencil biri olarak değerlendirir. Hedefleri ve arzuları geciktiğinde bencil ve talepkar hale gelebilir. Fakat o sınır kalktığında Koç burcu erkeği mükemmel bir arkadaş olabilir.

Koç erkekleri, eksikliklerini nadiren kabul ederler ve hatalarını düzeltmeye pek hevesli değildirler. İnsanlar fikirlerini takdir etmediğinde, öneri ve argümanlarla ortaya çıktığında çoğunlukla öfkelerini kaybedebilirler.

Koç burcu erkeği disiplinlidir. Onların programın dışına çıkmalarını istemezler.

Koç burcu erkeği mantıkla ilerler mantık dışı olaylardan genellikle uzak dururlar.

Koç Burcu Kadını Özellikleri

Koç kadınları çalışkandır. Kariyerleri söz konusu olduğunda kendini adamış, sorumlu ve ısrarcıdırlar. Koç kadınları hayatta iyi hiçbir şeyin kolay olmadığının farkındadır.

Koç korkusuzdur. Şüphelerinin, hayallerinin peşinden gitmelerini engellemesine asla izin vermezler.

Koç kadınları son derece dürtüseldir. Kararlarını düşünmek onlara göre değildir. Onlar sadece o an ne doğru geliyorsa onu yapıyorlar.

Koç burcu kadını hayalperesttir eğer hayallerine hitap etmiyorsanız o zaman o noktadan uzaklaşabilirşer.

Koç burcu kadını çok çabuk sinirlenebilir. Kontrol etmeyi severler eğer onları sinirlendiriyorsanız uzaklaşın.





KOÇ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

30 MART'TA DOĞAN ÜNLÜLER

Vincent van Gogh (Ressam)

Celine Dion (Şarkıcı)

Sergio Ramos (Futbolcu)

Maggie Baird (Oyuncu)

Robbie Coltrane (Oyuncu)

John Astin (Oyuncu)

Paul Reiser(Komedyen)

Anitta (Şarkıcı)

Francisco Goya (Ressam)

Katy Mixon (Oyuncu)

Ingvar Kamprad (IKEA'nın kurucusu)

Enrique Gil (Oyuncu)

Donna D'Errico(Oyuncu)





BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

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