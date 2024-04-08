8 Nisan Güneş Tutulması: Burçları nasıl etkileyecek?

Etkisinin 4,5 yıl süreceği Güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek. Güneş tutulmaları yeni başlangıçlara işaret eder. Bu yeni başlangıçlardan burcunuzun nasıl etkileneceğini merak ediyorsanız Astrolog Dilara Yıldızhan'ın sizler için hazırladığı 'Güneş Tutulması' yazısını okuyabilirsiniz...

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

Amerika’dan ve Kanada’dan izlenebilecek. Bundan dolayı da Amerika ve çevresinde büyük doğa olayları, patlamalar, gemi kazaları, patlamalar ve iç karışıklık gerçekleşebilir. Ayrışma ve krizsel süreçlere işaret ediyor olacak.

8 NİSAN GÜNEŞ TUTULMASI VE ETKİLERİ

Baten Kaitos göçle, gemicilerle alakalı sabit yıldızıdır. Bunalımlı ve yalnız hissettirebilir. Ancak seyahatleriniz artar, zorluklarla karşılaşırsınız ama sonunda başarılı olursunuz. Bu dönemde gemicilikte, denizcilikte kazalar artabilir. Kolektif alanda bizi sağlık, işçiler, kamu kurum ve kuruluşlar, belediyelerle ilgili yeni başlangıçlara işaret ediyor ki sonuçlardan sonra zaten herkes bir yerlere göç edecek. Baten Kaitos ( göç ) etmekle ilgili. Yönetici gezegen ise Mars&Satürnle kavuşumda; vatan, millet, ev, aile kavramlarıyla ilgili sorunlar, çatışmalar ve kurban bilinci kendini gösterebilir. Ayrıca Merkür’ün Retro yapması alınan her karar kadersel olacak demektir. Bu dönemde vereceğiniz kararlar ve önemli adımların kaderinizi belirleyeceğini unutmayın. 4-5 sene boyunca verdiğiniz karara göre hayatınızda önemli değişimler de gerçekleşir. Bundan dolayı Merkür Retro yani diyor ki acele karar verme, araştır, bilene sor sonra karar ver. Ayrıca ilişki, ortaklık yapılarında da önemli değişimler ve dönemeçler söz konusu. Plüton kovaya uyum sağlayabilenler ilişkilerini güçlendirirken, yeni modern çağa ayak uyduramayanların ilişkilerinde sorunlar, krizler, bitişler gerçekleşebilir ancak uranüsle bitenin ardından daha iyisi gelecektir.

Şirondan dolayı; yaralı şifacı dediğimiz yapı. Hep bir eksiklik ve bir sorunla ilerleyecek süreç demektir. Ama buna çözüm ararken de aydınlanma bilgeleşme de gelecektir. Aslında her yaramız bizi özümüze, içsel yaratıcı gücümüze yakınlaştırmak içindir. O acı ve eksikler olmasa kimse arayışa girmez değil mi? Bir şeyler eksikse sistem sizinle ilgileniyor demektir.

Türkiye için; yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Özellikle mayıs döneminde bazı aksilikler ve değişim sürecine devam ederken sürtüşmelerin arttığı bir döneme işaret edebilir. Ayrıca tutulma etkisi 4 sene süreceği için erken seçim yok demektir. Finansal alanda ise; ani iniş-çıkışlar devam edecektir. Özellikle Nisan ayındaki ani gelişmelere işaret ediyor olacak.

12P/Pons–Brooks, 71 yıllık yörünge periyoduna sahip periyodik bir kuyruklu yıldızdır. Tutulmaya eşlik eden kuyruklu yıldız; felaketlere, hava durumunda aşırı ısıya, sağlık olarak rahatsızlıkların artmasına neden olabilir. Kuyruklu yıldızlar ön görülemezdir çünkü sistemin güncellemesi gibilerdir. Yeni nitelikler ve etkiler yükler.

8 NİSAN GÜNEŞ TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Koç; sizin için kadersel değişimlerin tetikleyici bir dönem sizi bekliyor olacak. Yeni bir sosyal kimlik, değişim ve dönüşüm sizi bekliyor. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İlişki ve ortaklıklarınızda yeni açılımlar gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili beklenmedik önemli gelişmeler, şaşırtıcı olumlu kapılar açılabilir. Bu dönemde psikolojinizi yüksek tutmak ve sağlığınıza dikkat etmek önemli olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Boğa; hastane, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili yenilikler gerçekleşebilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeniz ve psikolojinizi yüksek tutmanız önemli olacaktır. Ayrıca kendinizi bunalmış, sıkışmış hissedebilirsiniz. Aslında manevi blokajlarınızı aştıkça kendinizle ilgili gizli kalmış yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Manevi olarak yenilenebilir, güçlenebilirsiniz. Carl Gustav Jung’ın dediği gibi “Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar, o sizin hayatınızı yönetecek ve siz ona kader diyeceksiniz.” İşte bilinçaltınızı açığa çıkarma ve kaderinizi yönetme fırsatı sizinle olacak. Ayrıca Jüpiter&Uranüs kavuşumu ile; hayatınızda pek çok alanda yenilenme ve değişim kararı alabilirsiniz. Artık kabuğunuzu kırma ve isteklerinizin peşinden gitmek için adım atabilirsiniz. Bu dönemde sosyal kimliğiniz, imajınızı değiştirebilirsiniz. Bilinciniz yükselebilir ve kolektifi etkileyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler; sosyalleşecek, yeni topluluk, derneklerde kendinizi göstermeye başlayabilirsiniz Bu dönemdeki değişimler biraz canınızı sıksa da sonrasında bambaşka çevre ve insanlarla yepyeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızda da değişimler, kalıcı bitiş ve başlangıçlar da tetiklenebilir. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ise hiç beklenmediğiniz haberler, beklenmedik gelişmeler ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bilinçaltınızdaki tüm blokajlar somutlukta karşınıza çıkabilir. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz ancak bir taraftan da hayatınızdaki engelleri aşmak için bu durumu fırsat olarak kullanabilirsiniz. Bir taraftan ise kariyer hayatınızda beklenmedik artık ümidiniz kestiğiniz konularla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeç; hayatınızda pek çok alanda değişimler tetiklenebilir. Başta kariyer, iş hayatınızda değişimler ve yenilikler söz konusu olabilir ancak yengeç burcunun geçmişi bırakamaması bazı sorunlara neden olabilir. Artık geçmişte kalan ve işinize yaramayan kavramları bırakma zamanı geliyor. Ayrıca evinizi bile değiştirebilirsiniz. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ile; sosyal çevre, topluluk, arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yepyeni ve değerli olacağınız yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatleriniz artabilir. Ancak bu dönemde seyahatlerde, uzak çevrenizle ilgili konularda dikkatli olmanız ise tavsiyemdir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslan; birlikte bir yıl boyunca bol bol seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Yabancı kültür ve inançlarla ilgilenebilirsiniz. Yabancılarla iş birliği yapabilirsiniz. Ayrıca yer değişikliği bile gündeme gelebilir. Kaderinizde ve kariyerinizde beklenmedik değişimler gerçekleşebilir. Ancak ilişki ve ortaklıklarınızda bu dönemde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Kariyerinizdeki değişimlere hazırlıklı olmanız tavsiyedir. Ancak sağlığınıza ve kişisel bakımınıza özen göstermeniz gerekebilir. Finansal alanda ise düzenli ve sistemli olmanız olası krizleri kolayca atlatmanıza yardımcı olacaktır.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başak; finans, sağlık veya spiritüel alanda yepyeni başlangıçlara adım atablirsiniz. Ancak bu durum bazı sorunlarınızın açığa çıkmasına ve peşinden ise şifalanmasını sağlayacaktır. Toksik ilişkiler bu dönemde bitebilir. Ayrıca kendinize değer vermeyi öğrenebilirsiniz. Miras, vergi, ödemeler, borçlara ise dikkat etmeniz gerekebilir çünkü tutulmayla para akışınız sekteye uğrayabilir. Beklenmedik harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ameliyat veya sağlıkla ilgili konularda şifalancaksınız. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanda ani ve beklenmedik gelişmelerle hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Umudunuzu kesitipiniz konularda beklenmedik destekler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışına yerleşme kararı bile alabilirsiniz. Veya inanç, eğitim konularında yepyeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Terazi; kadersel değişimler ve gelişmeler gerçekleşebilir. Partner, ortaklık, evlilik hayatınızda yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Ancak bu dönemde iletişime ve sözlerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Ayrıca sağlık veya çalışma hayatınızda daha sakin olmanız ve kendinize dikkat etmeniz tavsiyedir. Uranüs&Jüpiter kavuşum ile; maddi kaynaklar, finans, ameliyat veya özel hayatınızda ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Güzel sürprizlerle karşılaşabilirisiniz.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrep; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar veya sağlığınızla ilgili yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Ayrıca çocuk, aşk, hobilerinizle ilgili kalıcı, uzun vadeli güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partner veya ortağınızla ilgili ani beklenmedik kararlar ve şok edici olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde dengede kalmanız ve kişisel bakımınıza önem vermeniz önemli olacaktır. Çünkü hem sağlık hem de psikolojik olarak değişimlere uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yay; tutulmanın en şanslısı siz olacaksınız diyebilirim. Bu dönemde aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili yeni gelişmeler ve şifalanmalar söz konusu olabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında zorlanmalar olsa da kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ile; sağlık, yanınızda çalışanlar veya gündelik hayat rutinlerinizde, evcil hayvanlarınızla ilgili konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlak; kadersel değişimler ve yenilenmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul alanlarında yeni kararlar alabilirsiniz ancak bu kararları alırken sizi zorlayabilir. Özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ev değişikliği, aile içi bazı dengelerin değişmesi söz konusu olabilir. Ancak ev ve aile hayatınızla ilgili yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, seyahat, kardeşler, eğitim veya aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ile beraber aşk, hobi, sanat, çocuklarınızla ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Süprizlerle karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kova; seyahat, eğitim, yakın çevre, kardeşlerinizle ilgili yepyeni bir sürece adım atabilirsiniz. Bu dönemde iletişimdeki sorunlarınızı toparlayabilir, kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir ancak maddi gelirinizi uzun vadeli düzenlemeniz ise tavsiyemdir. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ile; ev, aile, gayrimenkul konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik ev değişikliği, alım-satım kararı alabilirsiniz. Bu dönemde sakin kalmanızı tavsiye ediyorum çünkü bazı gerçekleri gözardı edebilirsiniz.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balık; para, kazançlar, maddi gelirinizle ilgili konularda yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Bu dönemde bazı sorunlar ve aksilikler gerçekleşebilir ancak sorumluluklarınıza önem verdiğiniz sürece şans ve koruma sizinle olacaktır. Uranüs&Jüpiter kavuşumu ile; seyahat, eğitim, yakın çevre, kardeşlerle ilgili konularda ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yer değişikliği kararı alabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür ifade edebilir, hayatınızla ilgili sorumlulukları alarak değişiklikler yapabilirsiniz.